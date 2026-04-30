Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Венеційська бієнале. Італія направила інспекторів до російського павільйону

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Венеційська бієнале. Італія направила інспекторів до російського павільйону
Італія перевіряє російський павільйон на Венеційській бієнале
фото з відкритих джерел

Перевіряють рішення про участь Росії, яке викликало міжнародні суперечки

Міністерство культури Італії направило інспекторів до Венеційської бієнале для перевірки обставин відновлення роботи російського павільйону на 61-й Міжнародній художній виставці. Про це пише euronews, передає «Главком».

Інспектори прибули до штаб-квартири бієнале для проведення перевірок і збору інформації щодо організації виставки 2026 року, зокрема щодо дозволів, наданих Росії для участі.

Російський павільйон розташований у парку Джардіні, де традиційно проходить захід. Його участь цього року викликала значний резонанс як в Італії, так і на міжнародному рівні.

Водночас організатори бієнале заявляють, що діяли у межах чинного законодавства та не порушували санкцій. За їхніми словами, всі процедури були дотримані, а участь країн відбувається відповідно до встановлених правил.

Раніше повідомлялось, що журі Міжнародної художньої виставки у Венеції вирішило не розглядати художників із Росії та Ізраїлю у боротьбі за головні нагороди. У заяві зазначається, що рішення пов’язане зі звинуваченнями Міжнародного кримінального суду щодо лідерів цих країн.

Нагадаємо, Європейський Союз офіційно припиняє фінансування Венеційської бієнале через рішення організаторів знову відкрити російський павільйон на виставці.

Читайте також:

Теги: Італія виставка росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua