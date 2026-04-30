Венеційська бієнале. Італія направила інспекторів до російського павільйону

Перевіряють рішення про участь Росії, яке викликало міжнародні суперечки

Міністерство культури Італії направило інспекторів до Венеційської бієнале для перевірки обставин відновлення роботи російського павільйону на 61-й Міжнародній художній виставці. Про це пише euronews, передає «Главком».

Інспектори прибули до штаб-квартири бієнале для проведення перевірок і збору інформації щодо організації виставки 2026 року, зокрема щодо дозволів, наданих Росії для участі.

Російський павільйон розташований у парку Джардіні, де традиційно проходить захід. Його участь цього року викликала значний резонанс як в Італії, так і на міжнародному рівні.

Водночас організатори бієнале заявляють, що діяли у межах чинного законодавства та не порушували санкцій. За їхніми словами, всі процедури були дотримані, а участь країн відбувається відповідно до встановлених правил.

Раніше повідомлялось, що журі Міжнародної художньої виставки у Венеції вирішило не розглядати художників із Росії та Ізраїлю у боротьбі за головні нагороди. У заяві зазначається, що рішення пов’язане зі звинуваченнями Міжнародного кримінального суду щодо лідерів цих країн.

Нагадаємо, Європейський Союз офіційно припиняє фінансування Венеційської бієнале через рішення організаторів знову відкрити російський павільйон на виставці.