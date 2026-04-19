Російський Таганрог атакували ракети: ймовірно, уражено завод

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Російський Таганрог атакували ракети: ймовірно, уражено завод
Під удар потрапив колишній автозавод де виробляють дрони для армії РФ

Вночі 19 квітня Таганрог у Росії було атаковано ракетами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Ймовірною ціллю атаки могла стати територія колишнього Таганрозького автомобільного заводу (ТагАЗ). Попри те, що підприємство офіційно припинило збирання автомобілів, останнім часом його потужності активно використовуються у військових цілях. Через фінансові проблеми завод переорієнтували на виробництво дронів для потреб російських окупаційних військ.

Зокрема, на промисловому майданчику «ТагАЗу» базується ТОВ «Атлант Аеро». Це підприємство спеціалізується на випуску ударно-розвідувальних безпілотних апаратів «Молнія», а також виготовляє комплектуючі для БпЛА типу «Оріон». 

Як відомо, зранку 18 квітня Самарська область РФ опинилася під масованою атакою безпілотників. Основний удар припав на місто Новокуйбишевськ. 

Перші вибухи пролунали близько 04:30 ранку за місцевим часом. Мешканці північної та східної частин міста повідомили про серію з 6-8 потужних вибухів, які супроводжувалися яскравими спалахами в небі.

Нагадаємо, у ніч на 4 квітня Самарська область РФ опинилася під масованою атакою ударних безпілотників. Основною ціллю стали великі промислові об'єкти у місті Тольятті. Місцеві мешканці повідомляли про серію потужних вибухів, характерні звуки моторів у небі та яскраві спалахи ППО.

До слова, зранку 2 квітня нафтопереробний завод «Башнефть-УНПЗ» в Уфі (Республіка Башкортостан) став ціллю атаки безпілотників. 

«Башнефть-УНПЗ» є ключовим активом компанії «Башнефть» (входить до складу «Роснефти»). Реорганізація заводу шляхом приєднання до материнської структури зробила його частиною одного з найбільших нафтопереробних вузлів Росії. Завод переробляє суміш нафти із Західного Сибіру (50%) та місцевої башкирської нафти (40%), а також газовий конденсат.

