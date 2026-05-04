Ворог ударив по Мерефі: загинуло троє людей, є поранені

Зранку 4 травня ворог атакував Харківщину

Зранку 4 травня 2026 року російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Харківській області. Під ворожим вогнем опинилося місто Мерефа. Внаслідок ворожого удару по Мерефі загинуло троє людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Наслідки обстрілу

За попередніми даними обласної адміністрації, атака призвела до трагічних наслідків. На цей час відомо про:

трьох загиблих;

вісім постраждалих, медики вже надають необхідну допомогу.

«До трьох людей зросла кількість загиблих через удар РФ по Мерефі. На цю хвилину відомо про вісьмох постраждалих, їм допомагають медики», – повідомив Синєгубов.

Руйнування

Ракетний удар спричинив масштабні руйнування цивільної інфраструктури. На місці влучання виникли пожежі:

Зафіксовано загоряння приватного будинку та автомобіля.

Пошкоджено приміщення СТО та територію навколо нього.

Уламками та вибуховою хвилею понівечено магазин та сусідні приватні будинки.

«Усі наші екстрені служби вже перебувають на місці обстрілу. Триває ліквідація наслідків атаки та уточнення інформації», – зазначив очільник Харківської обласної військової адміністрації.

Місцева влада закликає жителів регіону не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки загроза повторних ударів залишається актуальною.

«Главком» писав, що російські окупаційні війська завдали авіаційного удару по Шосткинській громаді. Внаслідок атаки у місті зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури, є постраждалі серед мирного населення. За попередньою інформацією мера, під ворожий вогонь потрапив центр міста та житлові квартали.

Нагадаємо, війська Російської Федерації продовжують тероризувати прикордоння Сумської області, застосовуючи авіацію для ударів по цивільній інфраструктурі. Чергової атаки зазнала Ямпільська громада. Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомляє, що по громаді ворог скинув керовані авіаційні бомби.