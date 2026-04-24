Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент США відповів, чи запросив Путіна на саміт G20

glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп та Путін провели зустріч 15 серпня 2025 року на Алясці
фото: Getty Images

Саміт «Групи двадцяти» під головуванням США запланований на 14-15 грудня у Маямі

Газета The Washington Post повідомила, що адміністрація президента США Дональда Трампа планує запросити диктатора Володимира Путіна на саміт G20, який відбудеться у грудні в Маямі, пише «Главком».

Водночас сам Трамп на брифінгу в Овальному кабінеті заявив, що особисто ще не запрошував Путіна, але не виключає такої можливості.

«Я не запрошував Путіна на саміт G20, але якби він приїхав, це, мабуть, було б дуже корисно», – сказав він.

Раніше стало відомо, що Росія отримала офіційне запрошення від США взяти участь у саміті G20 на найвищому рівні. Рішення щодо складу делегації буде прийнято ближче до дати проведення саміту.

Минулого року Дональд Трамп заявив, що не має нічого проти участі російського диктатора Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна у саміті «Великої двадцятки».

«Це цікаве питання. Я був би радий, якщо вони хочуть. Вони можуть… як спостерігачі. Вони могли б стати спостерігачами. Не впевнений, що вони хочуть бути спостерігачами. Але якщо вони хочуть, ми, звичайно, можемо поговорити», – тоді сказав Трамп.

Теги: саміт путін Дональд Трамп G20 Велика двадцятка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua