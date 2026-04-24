Президент США відповів, чи запросив Путіна на саміт G20

Саміт «Групи двадцяти» під головуванням США запланований на 14-15 грудня у Маямі

Газета The Washington Post повідомила, що адміністрація президента США Дональда Трампа планує запросити диктатора Володимира Путіна на саміт G20, який відбудеться у грудні в Маямі, пише «Главком».

Водночас сам Трамп на брифінгу в Овальному кабінеті заявив, що особисто ще не запрошував Путіна, але не виключає такої можливості.

«Я не запрошував Путіна на саміт G20, але якби він приїхав, це, мабуть, було б дуже корисно», – сказав він.

Раніше стало відомо, що Росія отримала офіційне запрошення від США взяти участь у саміті G20 на найвищому рівні. Рішення щодо складу делегації буде прийнято ближче до дати проведення саміту.

Минулого року Дональд Трамп заявив, що не має нічого проти участі російського диктатора Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна у саміті «Великої двадцятки».

«Це цікаве питання. Я був би радий, якщо вони хочуть. Вони можуть… як спостерігачі. Вони могли б стати спостерігачами. Не впевнений, що вони хочуть бути спостерігачами. Але якщо вони хочуть, ми, звичайно, можемо поговорити», – тоді сказав Трамп.