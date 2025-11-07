Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський повідомив про найнапруженіші напрямки фронту

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський повідомив про найнапруженіші напрямки фронту
Президент зробив заяву про ситуацію на фронті
фото: Генштаб ЗСУ (ілюстративне)

Президент наголосив, що у Вовчанську напружена ситуація

Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти хотіли захопити Сіверськ та Краматорськ на Донеччині, але успіху вони там не мали. Про це він повідомив на брифінгу, на якому був присутній «Главком».

За словами глави держави, у Вовчанську Харківської області також напружена ситуація. Наразі там перебуває 1100-1200 росіян.

Зокрема, Зеленський підкреслив, що ситуація у Покровську складна, окупанти хочуть захопити місто. Він додав, що наразі 314 росіян перебуває в Покровську.

Нагадаємо, протягом минулої доби зафіксовано 169 боєзіткнень. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Учора противник завдав одного ракетного та 62 авіаційних ударів, застосував шість ракет, скинув 144 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4916 обстрілів, зокрема 134 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5525 дронів-камікадзе.

Як повідомлялося, Російська Федерація зосередила понад 100 тис. окупантів біля Покровська, перетворивши місто на головну ціль своєї зимової кампанії. Аналітики наголошують, що навіть у разі захоплення міста це не стане стратегічним переломом у війні.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський фронт війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ракета «Посейдон»: міф чи ядерна загроза?
Морський бог на службі у Путіна
1 листопада, 20:31
Пєсков: Ми вже добре знайомі з паном Віткоффом, він ефективний
Пєсков розхвалив Віткоффа, який годинами слухає байки Путіна про Україну
14 жовтня, 15:04
Трамп: у мене все чудово, я чудово проводжу час
Трамп онуці: «Я завершив сім війн і сподіваюся переконати Путіна»
12 жовтня, 10:49
Повітряна тривога у Києві тривала тридцять хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала тридцять хвилин
9 жовтня, 21:55
Зеленський повідомив, скільки ключових об’єктів Україна має захистити від атак
Зеленський повідомив, скільки ключових об’єктів Україна має захистити від атак
10 жовтня, 20:41
Фінський лідер прокоментував роль США у можливих мирних переговорах
Президент Фінляндії розповів, хто і як може вплинути на Путіна
18 жовтня, 16:47
Збройні сили України пошкодили греблю Білгородського водосховища
Як удар по Білгородській дамбі вплинув на логістику окупанта. Експерт пояснив наслідки
28 жовтня, 17:53
РФ масовано атакувала Україну вночі
Масована атака на Україну: президент закликав до посилення санкцій проти РФ
30 жовтня, 11:45
Президент зустрівся з воїнами 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади
Зеленський відзначив держнагородами воїнів на покровському напрямку (фото)
4 листопада, 17:10

Політика

Зеленський розкрив нову хитрість Лукашенка
Зеленський розкрив нову хитрість Лукашенка
Президент назвав дві речі, яких бояться росіяни
Президент назвав дві речі, яких бояться росіяни
Зеленський пояснив, як Орбан використає зустріч із Трампом
Зеленський пояснив, як Орбан використає зустріч із Трампом
Захист від дронів: Зеленський оголосив про запуск спецпрограми для Херсона
Захист від дронів: Зеленський оголосив про запуск спецпрограми для Херсона
Зеленський повідомив про найнапруженіші напрямки фронту
Зеленський повідомив про найнапруженіші напрямки фронту
Зеленський: ситуація в Покровську складна, ворог штурмує місто
Зеленський: ситуація в Покровську складна, ворог штурмує місто

Новини

Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
Сьогодні, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua