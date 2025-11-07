Зеленський повідомив про найнапруженіші напрямки фронту

Президент наголосив, що у Вовчанську напружена ситуація

Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти хотіли захопити Сіверськ та Краматорськ на Донеччині, але успіху вони там не мали. Про це він повідомив на брифінгу, на якому був присутній «Главком».

За словами глави держави, у Вовчанську Харківської області також напружена ситуація. Наразі там перебуває 1100-1200 росіян.

Зокрема, Зеленський підкреслив, що ситуація у Покровську складна, окупанти хочуть захопити місто. Він додав, що наразі 314 росіян перебуває в Покровську.

Нагадаємо, протягом минулої доби зафіксовано 169 боєзіткнень. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Учора противник завдав одного ракетного та 62 авіаційних ударів, застосував шість ракет, скинув 144 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4916 обстрілів, зокрема 134 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5525 дронів-камікадзе.

Як повідомлялося, Російська Федерація зосередила понад 100 тис. окупантів біля Покровська, перетворивши місто на головну ціль своєї зимової кампанії. Аналітики наголошують, що навіть у разі захоплення міста це не стане стратегічним переломом у війні.