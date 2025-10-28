Головна Світ Економіка
РФ витратила рекордну суму на вербувальників на війну

Наталія Порощук
glavcom.ua
До жовтня 2025 року в кожному третьому регіоні країни-агресорки були офіційні виплати вербувальникам
фото: reuters

У 2025 році регіони почали диференціювати виплати залежно від категорії завербованого

До жовтня 2025 року кожен третій російський регіон запровадив виплати за «сприяння у залученні громадян до укладення контракту про проходження військової служби». На виплати вербувальникам з регіональних бюджетів вже витрачено не менше 2 млрд рублів – і це лише дані по 11 регіонах, які відзвітували про ці витрати. Більшості заради цього довелося використовувати кошти з резервних фондів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Важные истории».

Можливість заробити, відправивши іншу людину на війну, з'явилася у росіян влітку 2024 року. Тоді перші регіони офіційно оголосили про виплати за допомогу в вербуванні нових контрактників.

У 2025 році регіони почали диференціювати виплати залежно від категорії завербованого: людина з іншого регіону або з-за кордону оцінюється вище, ніж місцевий. Такі правила діють відразу в декількох суб'єктах. Наприклад, в Рязанській області за приїжджого з іншого регіону країни або іноземця не з СНД платять 574,7 тис. рублів, а за мігранта з пострадянських країн – в сім разів менше, 80,4 тис. Найдешевше в Рязанській області оцінюють самих рязанців – за їх вербування платять всього 57,4 тис. рублів.

Там, де план з набору людей на війну провалився, влада готова платити по півмільйона рублів і за залучення місцевих жителів. Наприклад, у муніципальному окрузі Пелим Свердловської області, де проживає трохи понад три тис. осіб, виплату за залучення контрактника з самого Пелима підняли в 10 разів – з 50 до 500 тис. рублів.

Більш ніж у половині регіонів (шість з 11, які відзвітували про такі витрати) владі заради виплат вербувальникам довелося залазити в резервні фонди, де збираються гроші на екстрені випадки, наприклад на ліквідацію надзвичайних ситуацій і наслідків стихійних лих. Лідером за обсягом бюджетних коштів, витрачених на виплати рекрутерам, стала Саратовська область, яка виплатила їм 400 млн рублів зі свого резервного фонду.

Як повідомлялося, зусилля РФ щодо збільшення набору військовослужбовців за допомогою високих фінансових стимулів втрачають імпульс, що свідчить про те, що основний метод країни з набору добровольців для війни може приносити все менші результати.

Теги: росія війна

