Поліг під час виконання бойового завдання у Торецьку. Згадаймо Олега Цитлішвілі

У 2017 році Олег Цитлішвілі брав участь в антитерористичній операції на Донеччині

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олега Цитлішвілі.

Поліцейський взводу № 3 роти № 3 батальйону № 1 підрозділу поліції особливого призначення «Корпус оперативно-раптової дії» (стрілецький) ГУНП в Київській області, старший сержант поліції Олег Ігорович Цитлішвілі загинув 12 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання у місті Торецьк Бахмутського району Донецької області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Смілянську міську раду та поліцію Київщини.

Народився Олег Цитлішвілі 21 січня 1991 року в місті Сміла. Навчався у Смілянській загальноосвітній школі №11, після закінчення восьми класів вступив у ДНЗ «Смілянський ЦППРК» на спеціальність: слюсар з ремонту автомобілів, токар-фрезерувальник. З ранніх років Олег захоплювався спортом, цікавився зброєю, тому після закінчення училища у 2009 році вступив до лав української армії.

У 2011 році, після проходження служби у Збройних силах України, почав працювати в органах внутрішніх справ, а з 2015 року приєднався до лав Національної поліції – служив у полку поліції особливого призначення № 1 міста Києва.

У 2017 році Олег Цитлішвілі брав участь в антитерористичній операції на Донеччині фото: поліція Київської області

У 2017 році брав участь в антитерористичній операції на Донеччині. Він нищив ворога в Авдіївці, Дружківці, Краматорську, рятував місцевих жителів із-під обстрілів.

У 2024 році захисник розпочав службу в полку поліції особливого призначення Київщини. Згодом приєднався до стрілецького батальйону, щоб боронити Україну на передовій. Олег виконував бойові завдання з непохитною відданістю та відвагою.

«Олег був дуже веселою, щирою та відкритою людиною. Завжди стояв за справедливість, міг віддати останнє, аби підтримати інших. Він ніколи не розповідав про свою роботу, але завжди казав, що має мене захистити», – згадує його дружина Анастасія.

У 2024 році захисник розпочав службу в полку поліції особливого призначення Київщини фото: поліція Київської області

12 листопада 2024 року, перебуваючи на бойовій позиції, захисник отримав тяжкі поранення, несумісні з життям.

Поховали Олега Цитлішвілі на Алеї Слави (Загреблянське кладовище).

Олегу Цитлішвілі назавжди 33... фото: поліція Київської області

У захисника залишились батьки, дружина і брат.

Правоохоронця посмертно нагороджено відзнаками Президента України «За мужність ІІІ ступеня» та «За оборону України», а також почесним нагрудним знаком «Комбатантський хрест» Головнокомандувача Збройних сил України.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.