Які кроки США застосують проти Росії після санкції Трампа? Зеленський склав прогноз

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
США можуть ухвалити нові кроки проти РФ
фото: Бен Кертіс

Президент України: «Конгресу політично важливо зробити якісь кроки найближчим часом»

Після введення санкцій президентом США Дональдом Трампом Конгрес може ухвалити додаткові заходи проти Росії вже найближчими тижнями. За словами президента України Володимира Зеленського, кроки Трампа створюють політичний сигнал і відкривають можливості для подальших рішень американського законодавчого органу. Про це президент Володимир Зеленський розповів на закритій зустрічі, де був присутній «Главком».

Зеленський прокоментував можливі кроки США після введення санкцій проти Росії президентом Дональдом Трампом. «Президент Трамп ввів санкції. Такий сильний крок від нього особисто. Є ще додаткові санкції, які можуть запровадити рішенням Конгресу США. Питання: президент дає таким чином сигнал Конгресу «голосуйте» або каже цим «почекайте, ось я зробив крок?» На мій погляд, це розкриває можливості. Думаю, що Конгресу політично важливо зробити якісь кроки найближчим часом. Ось президент зробив, і він політично виграє цю ситуацію, і Конгресу перед прийдешнім роком виборів теж напевно треба продемонструвати силу і увагу до себе».

Зеленський додав, що більшість у Конгресі має двопартійну підтримку і логічно очікувати ухвалення додаткових заходів, які не можна буде скасувати:

«Більшість в Конгресі відповідна є – і це двопартійна підтримка. І тому цілком логічно, якщо вони запровадять свої кроки, які вже не скасуєш, але це рішення повністю залежить від Сполучених Штатів і буде ухвалюватись так, щоб це підтримав президент Сполучених Штатів».

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп підтвердив готовність розглянути нові санкції проти Росії, однак не розкрив конкретних деталей і термінів їхнього запровадження. Він зазначив, що не втручається у питання використання Україною заморожених російських активів.

Які кроки США застосують проти Росії після санкції Трампа? Зеленський склав прогноз
