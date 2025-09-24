Головна Світ Політика
Заленський заявив, що Трамп може вплинути на ставлення Сі Цзіньпіна до війни

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Зеленський: Я думаю, що президент Трамп може змінити ставлення Сі Цзіньпіна до цієї війни
фото: Володимир Зеленський/Telegram-канал

Володимир Зеленський наголосив, що наразі не відчуває бажання Китаю сприяти завершенню війни в Україні 

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Дональд Трамп має потенціал змінити ставлення китайського лідера Сі Цзіньпіна до війни в Україні. Про це він заявив в інтерв'ю Fox News, передає «Главком».

Зеленський наголосив, що наразі не відчуває бажання Китаю сприяти завершенню війни. Водночас, він висловив думку, що Трамп, завдяки своєму впливу, може переконати Пекін зайняти більш активну позицію щодо російської агресії.

«Я думаю, що президент Трамп може змінити ставлення Сі Цзіньпіна до цієї війни... Ми не відчуваємо, що Китай хоче закінчити цю війну», – зазначив Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай міг би вплинути на Росію та змусити її припинити війну, оскільки Москва сильно залежить від Пекіна. Проте, як зазначив Зеленський, Китай не робить цього. Таку заяву він зробив під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН, передає «Главком».

На думку українського лідера, сьогодні вплив ООН послаблюється, а її інструменти не працюють, але він переконаний, що активність може змінити цю ситуацію. 

Нагадаємо, у Нью-Йорку відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом.

До речі, президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив зустріч із американським лідером Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

«Дуже хороша зустріч сьогодні була... Вона була, напевно, найбільш наповнена», – розповів президент про свої перші враження після зустрічі з Трампом на полях Генасамблеї ООН.

Після зустрічі із Зеленським Трамп написав пост, у якому зазначив, що Україна здатна відновити свою повну територіальну цілісність за підтримки Європейського Союзу, а потім, можливо, «піти ще далі». Своїми думками він поділився в соціальній мережі Truth Social, передає «Главком».

Трамп стверджує, що, проаналізувавши військову та економічну ситуацію в обох країнах, він дійшов висновку, що Україна має потенціал для боротьби та повернення всіх своїх початкових територій. Він підкреслив, що для цього необхідні «час, терпіння і фінансова підтримка» з боку Європи та НАТО.

Американський лідер назвав Росію «паперовим тигром», оскільки, за його словами, справжня військова сила змогла б завершити таку війну за тиждень, тоді як РФ воює вже три з половиною роки. 

Теги: Китай Дональд Трамп Володимир Зеленський Сі Цзіньпін

