Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зустріч «коаліції охочих», обстріл Чернігівщини. Головне за 4 вересня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зустріч «коаліції охочих», обстріл Чернігівщини. Головне за 4 вересня
фото: president.gov.ua/Офіс президента

У Парижі пройшла зустріч «коаліції охочих», де йшлося про гарантії безпеки України

Зустріч «коаліції охочих», на Чернігівщині окупанти вдарили ракетою по співробітниках гуманітарної місії, Україна створює ешелоновану систему протидії російським дронам. «Главком» склав добірку новин 4 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

Україна створює ешелоновану систему протидії російським дронам

Сили оборони створюють ешелоновану систему протидії російським безпілотникам типу «Шахед» та «Герань». Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду, де  заслухав доповіді про ефективність виконання завдань підрозділами БПЛА-перехоплювачів. Зокрема про стан та перспективи забезпечення підрозділів різними типами дронів зокрема.

«Напрямок ППО пріоритетний і для держави, і для Збройних сил, і для мене особисто як головнокомандувача. Адже від результативності нашої системи «антишахедів», від надійності протиракетної оборони залежить безпека українського тилу. Тому – продовжуємо відбір особового складу для комплектування екіпажів БПЛА-перехоплювачів, формуємо нові штатні підрозділи», – наголосив головком.

На Чернігівщині окупанти вдарили ракетою по співробітниках гуманітарної місії

На Чернігівщині російські війська атакували ракетами співробітників гуманітарної місії. Вони проводили роботи з розмінування місцевості.

Ракетного удару було завдано поблизу блокпоста на вʼїзді в населений пункт Новоселівка. Відомо про двох загиблих, три людини поранено.

Зустріч «коаліції охочих»

У Парижі пройшла зустріч «коаліції охочих». Під час неї політики обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки. За словами французького президента Еммануеля Макрона, якщо Російська Федерація надалі відмовлятиметься від предметних переговорів про мир, то проти неї буде запроваджено додаткові санкції.

Як відомо, на сьогодні 26 країн готові надіслати миротворчі війська в Україну або підтримати їх. Війська будуть розміщені не на лінії фронту і повинні будуть запобігти повторній агресії з боку РФ. Водночас внесок США буде визначено пізніше.

Також європейські лідери 4 вересня зателефонували президентові США Дональду Трампу. Глави держав та урядів мали оцінити роботу начальників генеральних штабів збройних сил щодо гарантій безпеки для України та зробити висновки з урахуванням поведінки Росії, яка продовжує відмовлятися від миру. Зустріч стала продовженням переговорів, які відбулися у Вашингтоні 18 серпня.

Як повідомлялося, спецпосланець президента США Стів Віткофф залишив зустріч «коаліції охочих» у Парижі через 20 хвилин після її початку.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід генералу СБУ Вітюку

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді грошової застави колишньому керівнику Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюку. Суддя частково задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Розмір застави становить 9 млн грн. Також Вітюк повинен прибувати на вимогу детективів НАБУ, не відлучатися за межі Київської області, здати закордонний паспорт та повідомляти слідчі органи про зміну місця перебування.

Рада проголосувала за відновлення трансляцій засідань

Верховна Рада проголосувала за відновлення трансляцій засідань парламенту. За відповідну ініціативу проголосувало 266 парламентарів.

Парламентарі відмовилися відновити саме сьогодні трансляцію, тому «Рада» запрацює лише з середини вересня. Раніше спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначав, що рішення припинити трансляцію засідань парламенту було ухвалене на початку повномасштабного вторгнення з міркувань безпеки.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп обстріл Володимир Зеленський переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи можлива нічия у війні з РФ та що можна буде вважати перемогою України?
Чи можлива нічия у війні з РФ та що можна буде вважати перемогою України?
4 серпня, 22:43
Очікується, що зустріч Трампа з Путіним відбудеться вже наступного тижня
Хто ініціював зустріч Трампа з Путіним? Відповідь CNN
6 серпня, 22:53
Дійсно важливо, щоб росіянам не вдалося обманути нікого ще раз, наголосив Зеленський
Зеленський після розмови з Макроном: Україні та Європі потрібні надійні основи безпеки
9 серпня, 16:32
Вітакер підкреслив, що що нинішня війна має закінчитися, аби врятувати тисячі життів
Посол США в НАТО зробив важливу заяву про можливі територіальні поступки України
10 серпня, 17:51
Путін цинічно відреагував на запитання, коли він припинить вбивати цивільних (відео)
Путін цинічно відреагував на запитання, коли він припинить вбивати цивільних (відео)
15 серпня, 22:45
Трамп репостнув повідомлення, в якому йдеться, що Україна нібито має бути готова поступитися частиною територій
Трамп напередодні зустрічі з Зеленським зробив дивний допис у соцмережі
17 серпня, 19:58
Трамп розкритикував медіа та демократів
«Зазнають краху». Трамп накинувся на ЗМІ та демократів через Росію
18 серпня, 17:24
Трамп хоче, щоб лідери України та Росії провели зустріч між собою
Трамп заявив, що не хоче бути присутнім на зустрічі Зеленського та Путіна
22 серпня, 18:04
Зеленський провів нараду з військовими
Сирський повідомив про позитивні тенденції на фронті
26 серпня, 16:35

Події в Україні

Зустріч «коаліції охочих», обстріл Чернігівщини. Головне за 4 вересня
Зустріч «коаліції охочих», обстріл Чернігівщини. Головне за 4 вересня
Україна створює ешелоновану систему протидії російським дронам – Сирський
Україна створює ешелоновану систему протидії російським дронам – Сирський
На Чернігівщині окупанти вдарили ракетою по співробітниках гуманітарної місії
На Чернігівщині окупанти вдарили ракетою по співробітниках гуманітарної місії
У Києві тривога тривала майже пів години
У Києві тривога тривала майже пів години
Суд виконав прохання адвокатів Крупи і різко зменшив заставу
Суд виконав прохання адвокатів Крупи і різко зменшив заставу
Пожежа у Чернівцях: надзвичайники врятували з вогню трьох маленьких дітей
Пожежа у Чернівцях: надзвичайники врятували з вогню трьох маленьких дітей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2025
14K
Кримінальна відповідальність за СЗЧ повертається: Рада підтримала законопроєкт
6582
Голова Деснянської РДА опинився під загрозою звільнення після фізичного конфлікту з депутаткою
4514
Прогноз магнітних бур на 4-6 вересня: якою буде сонячна активність
4048
Зумери обирають професії, від яких міленіали відмовилися

Новини

Ексдружина очільника кіберполіції отримала мільйонні активи після розлучення – розслідування
Сьогодні, 21:07
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
Вчора, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
Вчора, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua