Зустріч «коаліції охочих», обстріл Чернігівщини. Головне за 4 вересня

У Парижі пройшла зустріч «коаліції охочих», де йшлося про гарантії безпеки України

Зустріч «коаліції охочих», на Чернігівщині окупанти вдарили ракетою по співробітниках гуманітарної місії, Україна створює ешелоновану систему протидії російським дронам. «Главком» склав добірку новин 4 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

Україна створює ешелоновану систему протидії російським дронам

Сили оборони створюють ешелоновану систему протидії російським безпілотникам типу «Шахед» та «Герань». Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду, де заслухав доповіді про ефективність виконання завдань підрозділами БПЛА-перехоплювачів. Зокрема про стан та перспективи забезпечення підрозділів різними типами дронів зокрема.

«Напрямок ППО пріоритетний і для держави, і для Збройних сил, і для мене особисто як головнокомандувача. Адже від результативності нашої системи «антишахедів», від надійності протиракетної оборони залежить безпека українського тилу. Тому – продовжуємо відбір особового складу для комплектування екіпажів БПЛА-перехоплювачів, формуємо нові штатні підрозділи», – наголосив головком.

На Чернігівщині окупанти вдарили ракетою по співробітниках гуманітарної місії

На Чернігівщині російські війська атакували ракетами співробітників гуманітарної місії. Вони проводили роботи з розмінування місцевості.

Ракетного удару було завдано поблизу блокпоста на вʼїзді в населений пункт Новоселівка. Відомо про двох загиблих, три людини поранено.

Зустріч «коаліції охочих»

У Парижі пройшла зустріч «коаліції охочих». Під час неї політики обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки. За словами французького президента Еммануеля Макрона, якщо Російська Федерація надалі відмовлятиметься від предметних переговорів про мир, то проти неї буде запроваджено додаткові санкції.

Як відомо, на сьогодні 26 країн готові надіслати миротворчі війська в Україну або підтримати їх. Війська будуть розміщені не на лінії фронту і повинні будуть запобігти повторній агресії з боку РФ. Водночас внесок США буде визначено пізніше.

Також європейські лідери 4 вересня зателефонували президентові США Дональду Трампу. Глави держав та урядів мали оцінити роботу начальників генеральних штабів збройних сил щодо гарантій безпеки для України та зробити висновки з урахуванням поведінки Росії, яка продовжує відмовлятися від миру. Зустріч стала продовженням переговорів, які відбулися у Вашингтоні 18 серпня.

Як повідомлялося, спецпосланець президента США Стів Віткофф залишив зустріч «коаліції охочих» у Парижі через 20 хвилин після її початку.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід генералу СБУ Вітюку

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді грошової застави колишньому керівнику Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюку. Суддя частково задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Розмір застави становить 9 млн грн. Також Вітюк повинен прибувати на вимогу детективів НАБУ, не відлучатися за межі Київської області, здати закордонний паспорт та повідомляти слідчі органи про зміну місця перебування.

Рада проголосувала за відновлення трансляцій засідань

Верховна Рада проголосувала за відновлення трансляцій засідань парламенту. За відповідну ініціативу проголосувало 266 парламентарів.

Парламентарі відмовилися відновити саме сьогодні трансляцію, тому «Рада» запрацює лише з середини вересня. Раніше спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначав, що рішення припинити трансляцію засідань парламенту було ухвалене на початку повномасштабного вторгнення з міркувань безпеки.