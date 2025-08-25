Головна Світ Політика
«Найбільш упереджені в історії». Трамп хоче позбавити ліцензії два канали

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
«Найбільш упереджені в історії». Трамп хоче позбавити ліцензії два канали
Трамп заявив, що телеканали та їхня редакційна політика «залежить від Демократичної партії»
фото: Білий дім

За словами американського лідера, NBC та ABC поширюють про нього «97% поганих історій»

Президент США Дональд Трамп розкритикував американські телеканали NBC та ABC, назвавши їх «найбільш упередженими мережами в історії». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис політика в соцмережі Truth Social.

Трамп пригрозив каналам позбавленням ліцензій Федеральною комісією зі зв’язку. Він поскаржився, що NBC та ABC нібито поширюють переважно негативні матеріали про його президентство.

«Мережі дають мені 97% поганих історій, попри дуже високу популярність і, на думку багатьох, одні з найкращих восьми місяців в історії президентства», – каже очільник США.

За словами американського президента, редакційна політика свідчить про «пряму залежність від Демократичної партії». «На думку багатьох, їхні ліцензії FCC мають бути відкликані. Я б повністю підтримав це, бо вони настільки упереджені та неправдиві, що становлять реальну загрозу нашій демократії», – наголосив лідер.

Нагадаємо, через сім місяців після початку другого терміну президента Дональда Трампа його рейтинг несхвалення продовжує зростати серед американців. За даними опитування The Economist/YouGov, проведеного з 15 по 18 серпня серед 1568 дорослих у США, 40% респондентів заявили, що «рішуче або частково» схвалюють роботу президента, тоді як 56% висловили несхвалення. Ще близько 4% залишилися невпевненими.

До слова, президент США Дональд Трамп різко розкритикував медіа та демократів, звинувативши їх у розповсюдженні фейкових новин про нього та переговори з Росією.

Теги: Дональд Трамп ЗМІ США

