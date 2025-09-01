Головна Думки вголос Віктор Небоженко
Віктор Небоженко Політолог, соціолог

Трамп сам дав Китаю карти для великої гри

Путін щасливий, що «Господар» дозволив йому залишитися у Китаї цілих чотири дні
Аляска – не Китай

Трамп даремно старався і принижувався перед Путіним на Алясці. Нічого не допомогло. Прибувши до Китаю, Путін продемонстрував, що він слуга, а Сі Цзіньпін – господар.

Більше того, Путін щасливий, що «Господар» дозволив йому залишитися у Китаї цілих чотири дні, а не пару годин, як це сталося на Алясці. Це велика честь для президента Путіна, що свідчить про те, наскільки важлива і корисна ослаблена Росія для Китаю.

І як легко Китай відбив атаки Трампа з метою перекупити путінську Росію – вже пізно.

Трампу залишається тільки спостерігати, як Китай, скориставшись геополітичними помилками американського президента, стрімко створює антиамериканську контртарифну міжнародну коаліцію. Незграбний і галасливий Трамп сам дає вірні карти для «Великої Гри» проти Америки у руки Пекіна.

Всі країни, ображені образливими висловлюваннями або несправедливими тарифами Трампа, стали зближуватися з Китаєм, а не з Вашингтоном. Навіть Індія, стиснувши зуби, пішла на тимчасовий антиамериканський альянс з Пекіном.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
