Після вбивства Кірка Трамп дивився бейсбольний матч через куленепробивне скло

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Після вбивства Кірка Трамп дивився бейсбольний матч через куленепробивне скло
Трамп опинився за куленепробивним склом
фото: hedailybeast.com

Трампа охорона заховала за куленепробивним склом

Президент США Дональд Трамп спостерігав за бейсбольним матчем у Нью-Йорку з ложі, захищеної куленепробивним склом. Це сталося невдовзі після вбивства консервативного активіста Чарлі Кірка, що викликало хвилю занепокоєння щодо безпеки самого Трампа. Як повідомляє видання The Daily Beast, перед візитом Трампа на стадіоні було значно посилено заходи безпеки. Організатори матчу між місцевою командою «Янкіс» та «Детройт Тайгерс» встановили додаткове скло перед президентською ложею, пише «Главком».

Це відбулося, попри те, що раніше Дональд Трамп публічно запевняв, що не хвилюється про свою безпеку після трагічної загибелі Чарлі Кірка. Однак, за інформацією The Wall Street Journal, після цієї події команда президента США суттєво змінила підходи до його захисту, що й було продемонстровано під час цього публічного виходу.

Раніше «Главком» писав, що ФБР пропонує винагороду у розмірі $100 тис. за інформацію про вбивцю Чарлі Кірка. Федеральне бюро розслідувань (ФБР) продовжує шукати вбивцю консервативного політичного активіста Чарлі Кірка.  Зокрема у ФБР уже є його фото, і бюро запропонувало винагороду за інформацію, яка допоможе встановити осіб причетних до вбивства. 

До слова, Секретна служба США, яка відповідає за охорону перших осіб держави, ухвалила рішення посилити заходи безпеки під час подій за участю президента Дональда Трампа через вбивство у штаті Юта активіста консервативних поглядів Чарлі Кірка. 

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про намір посмертно відзначити Чарлі Кірка президентською медаллю Свободи.

Теги: США Дональд Трамп президент

