Єврокомісія відклала штраф для Google через погрози Трампа

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Єврокомісія відклала штраф для Google через погрози Трампа
Справа щодо Google стосується практик пошукової реклами
Антимонопольна справа ЄС проти Google призупинена на тлі погроз Трампа щодо тарифів

Європейська комісія призупинила винесення рішення щодо антимонопольного штрафу проти американського технологічного гіганта Google. Це сталося після втручання комісара з питань торгівлі Мароша Шефчовича, який пішов проти волі комісара з питань конкуренції Терези Рібери на тлі торговельних погроз з боку президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Рішення про призупинення справи, яка тривала чотири роки, пов'язане зі зростанням напруги між ЄС і США. Після укладення односторонньої торговельної угоди Дональд Трамп погрожує «запровадити суттєві додаткові тарифи» та припинити продаж технологій країнам, які, на його думку, застосовують дискримінаційні цифрові правила щодо американських компаній.

Справа щодо Google стосується практик пошукової реклами, які, на думку Єврокомісії, порушують антимонопольне законодавство ЄС, спотворюючи конкуренцію в галузі рекламних технологій. Раніше подібні звинувачення висувало і Міністерство юстиції США.

Представники Єврокомісії відмовилися коментувати ситуацію детально, зазначивши, що «розслідування триває». Комісар Рібера підтвердила, що її відносини з колегами з Міністерства юстиції США залишаються «добрими».

Нагадаємо, компанія Google оголосила про своє рішення підписати Кодекс практики Європейського Союзу, покликаний допомогти компаніям дотримуватися нових правил блоку щодо штучного інтелекту. Таку заяву зробив президент Google з міжнародних справ Кент Вокер. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Добровільний кодекс, розроблений 13 незалежними експертами, має на меті забезпечити правову визначеність для його підписантів щодо виконання вимог Закону про штучний інтелект (ШІ). Це включає такі аспекти, як публікація коротких описів контенту, що використовується для навчання моделей ШІ загального призначення, та дотримання законодавства ЄС про авторське право.

Теги: Google Дональд Трамп Єврокомісія штраф

Єврокомісія відклала штраф для Google через погрози Трампа
