Експерт з читання по губах розшифрував несподівану розмову Трампа і Маска на церемонії прощання з Кірком

Трамп і Маск перекинулись кількома фразами на церемонії прощання з Кірком

Трамп та Маск наприкінці зустрічі потисли один одному руки

Президент США Дональд Трамп та мільярдер Ілон Маск були помічені разом під час церемонії вшанування пам'яті Чарлі Кірка, де вони сиділи та розмовляли, пише «Главком»

Експерт з читання по губах для Daily Mail пояснив, що під час їхньої бесіди Трамп запитав Маска: «Як справи?», на що Маск, ймовірно, відповів певною жестикуляцією. Трамп продовжив: «Ілон, я чув, що ти хочеш поговорити», що вказує на намір Маска обговорити певні питання з президентом.

Експерт також звернула увагу на важливий момент, коли до розмови приєднався президент UFC Дана Уайт. Трамп сказав: «Давайте спробуємо знайти спосіб вирішити ситуацію», і Маск відповів кивком голови.

Зустріч завершилася теплим жестом: Трамп та Маск потисли руки, і американський президент сказав: «Я скучав по тобі».

NEW: President Trump and Elon Musk were spotted sitting together and chatting during a surprise reunion at Charlie Kirk’s memorial. pic.twitter.com/5asd3mTiJF — Fox News (@FoxNews) — Fox News (@FoxNews) September 21, 2025

Раніше мільярдер Ілон Маск заявив, що його запросили на саміт лідерів технологічної галузі, який відбудеться у Рожевому саду Білого дому.

«Мене запросили, але, на жаль, я не зможу бути присутнім. Там буде мій представник», – сказав Маск.

До слова, президент США Дональд Трамп коментував стосунки з мільярдером Ілоном Маском. Репортер запитав у Трампа, чи не сумує він за Маском. Американський лідер прямо не відповів на запитання, але сказав, що Маск хороша людина.