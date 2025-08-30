Зустріч Зеленського з Путіним: Росія висунула єдину умову

«Ми неодноразово підтверджували, що готові розглянути такий сценарій»

Росія на Радбезі ООН висунула умову для зустрічі президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним. Вимогу озвучив заступник постпреда Дмитро Полянський, передає «Главком».

Як зазначив Полянський, Москва не відмовлялась від потенційної зустрічі президентів Росії та України, ба більше, Росія готова розглянути сценарій саміту Зеленського та Путіна, але лише за умови ретельної підготовки.

«Ми неодноразово підтверджували, що готові розглянути такий сценарій, але за умови ретельної попередньої підготовки зустрічі та її відповідного змістовного наповнення», – каже він.

Росія неодноразово наголошувала на тому, що перед можливою зустріччю Зеленського та Путіна має бути проведена підготовка, але що саме має входити в етапи цієї підготовки, Москва не говорить. Натомість перекладає відповідальність на Україну.

«Якщо український президент не готовий до такої дискусії і загалом не бажає йти на жодні компроміси — про що він сам неодноразово наголошував протягом останніх півтори тижнів, то не зовсім зрозуміло, навіщо він наполягає на зустрічі з президентом Росії», – каже Полянський.

Що відомо про зустріч Зеленського з Путіним

19 серпня президент США Дональд Трамп подзвонив Путіну після переговорів з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським. Трамп зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним.

Тоді Зеленський вкотре підтвердив свою готовність до зустрічі з російським диктатором Путіним.

Росія почала заявляти про ретельну підготовку зустрічі, не надаючи жодних подробиць. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, коментуючи заяви про те, що зустріч Володимира Путіна та Володимира Зеленського не відбудеться, заявив, що Путін не виключає такої можливості. Однак, за словами речника диктатора, будь-яка зустріч на найвищому рівні має бути ретельно підготовлена.

Своєю чергою Дональд Трамп заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну не подобається український лідер Володимир Зеленський. Так він пояснив, чому глава Кремля не поспішає зустрітися з президентом України.

Також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив сумнів у можливості зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна. А фінський президент Александр Стубб каже, що наразі не бачить жодних ознак готовності Росії сісти за стіл переговорів, щоб обговорити перемир’я або мир з Україною.

