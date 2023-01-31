Головна Думки вголос Віктор Шлінчак
search button user button menu button
Віктор Шлінчак Керівник проекту «Главком»

Заборона на виїзд. Як відреагували нардепи на рішення Банкової

glavcom.ua
Чиновники різних рівнів незадовленні рішенням Офісу президента
фото з відкритих джерел

Жодна із політсил зараз не бере на себе відповідальності цю постанову оскаржити

За моїми підрахунками, наразі близько 45-ти народних депутатів перебувають за кордоном. Частина – у оформлених відрядженнях, частина з різних причин виїхала ще до введення в дію Указу президента і урядової постанови про заборону на виїзд без дозволу Голови ВР. До речі, за попередньою інформацією, усна вказівка не випускати нардепів з країни надійшла до прикордонної служби ще до початку дії урядової постанови. Яка, з юридичної точки зору, є підзаконним актом.

Однак жодна із політсил зараз не бере на себе відповідальності цю постанову оскаржити. І зрозуміло чому. Бо електорально це гратиме проти. «Слуги» на це не підуть – бо це б означало пряме протистояння з ОП, опозиція теж не хоче виступати ініціатором, щоб не бути звинуваченою у підігруванні «відпочивальникам». Інформація ЗМІ про туристичні вояжі окремих депутатів та чиновників підштовхнула Офіс президента скористатись унікальним шансом.

По-перше продемонструвати, що вони почули суспільний запит на справедливість.

По-друге, демонстративно відмежуватися від «туристичних турне» окремих нардепів і «повісити усіх собак» на Раду.

Ну, і по-третє, спробувати таким чином мати додатковий інструмент впливу на депутатів. Бо процедура погодження відрядження (як кажуть, у тій же «Слузі народу») вимагає до чотирьох підписів – голови комітету, голови фракції, віце-спікера і, нарешті, розпорядження голови ВР.

«У декого є діти за кордоном і депутатки періодично їздять до них. Дехто потребує лікування. Дехто взагалі перебрався жити за кордон до сім‘ї, але приїжджає на голосування. Дехто дійсно потребує частих виїздів для міжнародних виступів, конференцій, промоції України та за підтримкою. У кожного своя історія», – сказав вчора мені один із нардепів.

Але й підтвердив, що загалом у Раді зріє бунт. Бо голосів для деяких голосувань бракує вже зараз. А з моменту вступу в дію урядової постанови їх бракуватиме ще більше, оскільки депутати вважають, що їх просто «нагнули». Особливо обурюються ті, хто дійсно перебував за кордоном по роботі. Є й частина, хто виїхав і не планує поки що повертатися на Батьківщину. Допоки Офіс президента якось не відрегулює положення про дозволи.

Ще гірша ситуація з місцевими органами самоврядування. Бо якщо ВР «харчується» за рахунок податків, то місцеві депутати зарплати не отримують. Але тепер, зокрема, депутатки різних рівнів втратили можливості, які вони мали раніше для пересікання кордону на тих же правах, що й інші жінки. І рано чи пізно, очевидно, що це питання таки дійде до суду, якщо цю позицію не скасують. Або до великого відтоку жінок з органів місцевого самоврядування, принаймні, на найнижчих рівнях.

Підозрюю, що за два-три тижні в документ будуть знову вносити правки.

Читайте також:
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: історія самоврядування опозиція кордон Офіс президента

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Скріншот відео
Зірка «Кварталу» спародіював Тищенка в Таїланді: відео потрапило у топ-10 трендів YouTube
Сьогодні, 14:03
Тищенко стверджує, що перетнув український кордон 10 січня
Тищенко розповів, хто йому дозволив їхати у відпустку в Таїланд
Вчора, 17:19
Між «слугами» спалахнув новий конфлікт
Тищенко пішов війною проти Арахамії
Сьогодні, 09:41

Віктор Шлінчак

Заборона на виїзд. Як відреагували нардепи на рішення Банкової
Заборона на виїзд. Як відреагували нардепи на рішення Банкової
Чому українці так рознервувались через слова Залужного?
Чому українці так рознервувались через слова Залужного?
Навіть російські ліберали інфіковані вірусом «вєлічія»
Навіть російські ліберали інфіковані вірусом «вєлічія»
Тактична помилка Путіна
Тактична помилка Путіна
Росія сама собі викопала яму з зерном
Росія сама собі викопала яму з зерном
Хто після Бубки? Кадрова інтрига у Національному олімпійському комітеті
Хто після Бубки? Кадрова інтрига у Національному олімпійському комітеті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Тищенко пішов війною проти Арахамії
35K
Золота медаль за зґвалтування – Володимир Кличко роздав росіянам «олімпійські нагороди»
14K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
9219
Володимир Горбулін: Розпочалася світова війна
6897
31 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5742
У Росії зростає ймовірність військового перевороту – колишній спічрайтер Путіна

Новини

Російські пропагандисти погрожують світу ядерною війною
Вчора, 23:15
Захід допоможе Україні снарядами, дипломатичний скандал з Іраном. Головне за 30 січня
Вчора, 22:25
Знову у центрі скандалу. Президент Хорватії розповів про майбутнє Криму
Вчора, 21:40
Європейські фермери поскаржились на дешеве українське зерно
Вчора, 21:05
Московська церква пішла жалітися в ООН
Вчора, 19:51
Австралія та Франція вироблятимуть снаряди для України: стали відомі дати поставок
Вчора, 19:39

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту