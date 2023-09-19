Зеленський зустрівся з Нетаньягу в Нью-Йорку

Президенти України та Ізраїлю зустрілися в штаб-квартирі ООН

Президент України Володимир Зеленський у штаб-квартирі ООН провів зустріч із прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Про це повідомляє The Times of Israel.

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При зустрічі вони обмінялись рукостисканнями, після чого Зеленський зауважив, що разом з Нетаньяху прибула велика команда. Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан зазначив, що «багато людей хоче брати участь».

Крім цього, повідомляється, що президент мав коротку розмову з головою Моссаду Девідом Барнеа.

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«Зеленський привів з собою меншу команду, включаючи свого міністра закордонних справ Дмитра Кулебу та главу адміністрації Андрія Єрмака, які, за словами деяких, мають проводити більш жорстку позицію щодо Ізраїлю», – зазначає видання.

До слова, депутат Кнесету вважає, що Ізраїль має займати набагато активнішу позицію у підтримці України за всіма параметрами, а прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу має відвідати Київ.