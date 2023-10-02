Командир батальйону «Свобода» пояснив, хто тепер воює замість «вагнерівців»

Окупанти використовують колишніх ув'язнених, щоб вони розміновували поля своїми тілами

На гарячих ділянках фронту окупанти замінили найманців приватної військової компанії «Вагнер» ув’язненими. Про це в інтерв'ю gazeta.ua розповів командир батальйону «Свобода» Петро Кузик.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Зеків росіяни кидають на штурми як гарматне м'ясо. Ними замінили «вагнерів». Купа приватних компаній беруть собі в'язнів. Використовують їх для розмінування територій біля наших позицій, для виявлення вогневих точок або просто, щоб виснажити наших захисників. А потім із флангів входять уже більш-менш професійні війська. Більшість російських зеків не доживають до першої зарплати. Їх Росія майже не обліковує, не забирає тіла. Бездонна яма для того, щоб набрати м'яса», – повідомив Кузик.

Російські полонені розповідають про загороджувальні загони, які йдуть позаду тих, кого відправляють штурмувати позиції. Росія закидує трупами поля, але це приносить їм користь, бо вони витрачають купу людей, але натомість наносять на карти українські вогневі точки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«А далі їхня артилерія більш точно вражає наші позиції. Треба розмінувати територію? Кинули зеків. Росія веде війну антилюдськими методами. Як щодо українців, так і до своїх людей. Це суть Росії – звикли так воювати сотні років», – каже Кузик.

За словами командира, ключова відмінність між ставленням України та Росії до військових полягає в тому, що російське військове командування не зважають на шалені втрати своїх людей. «Для них люди – витратний матеріал, як патрони. Закінчилися ці, привезли нових. Ми воюємо обережно і цінуємо людей. Ми не можемо дозволити такі штурми», – пояснив військовий.

Раніше повідомлялося, що 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них нібито був і сам кухар Путіна. Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни повідомляє, що ПВК «Вагнер» може перейти в підпорядкування до Росгвардії чи Міноборони РФ, а очолити найманців може навіть син Євгена Пригожина. Аналітики повідомили, що на основі цих даних переглянули свою оцінку й тепер вважають, що ПВК «Вагнер» знову може стати серйозною загрозою.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, Кремль планує майбутнє «Вагнера». Після невдалої спроби заколоту приватної військової компанії «Вагнер» Кремль продовжує використовувати її найманців. За останні тижні сотні бойовиків, які раніше були пов'язані з ПВК «Вагнер», почали передислокуватися окремо та невеликими групами на війну в Україну.