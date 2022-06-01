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    Новини

    Відсьогодні деякі дитсадочки Києва відновлюють роботу: список

    Спочатку відкриються 34 комунальні і 14 приватних садків - Відсьогодні деякі дитсадочки Києва відновлюють роботу: список
    Спочатку відкриються 34 комунальні і 14 приватних садків
    фото: myvin.com.ua

    Головною умовою роботи дитячих садків є наявність бомбосховища

    З 1 червня у Києві запрацює частина дитячих садочків, які обладнані бомбосховищами. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі телемарафону.

    За його словами, спочатку відкриються 34 комунальні і 14 приватних садків. Перший тиждень червня буде періодом адаптації, а далі заклади будуть працювати у звичайному режимі. «Ми вже подивимось, скільки батьків звернеться і скільки дітей прийде, щоб організувати роботу по навчанню, харчуванню та інше… Нам потрібно зрозуміти, скільки дітей запишеться», – сказав він, уточнивши, що після цього будуть прийняті рішення щодо відкриття інших закладів.

    Поворозник зазначив, що головною умовою роботи дитячих садків є наявність бомбосховища, у яке під час повітряної тривоги в ігровій формі будуть відводити дітей.

    Відновлять свою роботу такі садочки:

    • Голосіївський район – 6 садочків (№ 106, 196, 262, 340, 389, 798)
    • Дарницький район – 2 садочки (№550, 809)
    • Деснянський район – 1 садок (№758)
    • Дніпровський район – 4 садочки (№ 244, 535, 619, 655)
    • Оболонський район – 3 садочки (№30, 572, 704)
    • Печерський район – 1 садок (№424)
    • Подільський район – 3 садочки (№307,486,777)
    • Святошинський район – 3 садочки (№33, 179, 214)
    • Солом’янський район – 6 садочків (№10, 63,168, 376, 382, 648)
    • Шевченківський район – 5 садочків (№79, 112, 180, 429, 810)

    Також працюватимуть 14 приватних садочків.

    Нагадаємо, 2 травня у Києві стартував прийом заяв до перших класів.

    До відома, Міністерство освіти й науки перегляне шкільну програму зі світової літератури та історії через війну Росії проти України. Експертна комісія МОН має визначити, чи залишати російські твори у шкільній програмі, а якщо залишати, то – які саме.

    Також повідомлялося, що Україна може ввести у школах новий предмет – військово-патріотичне виховання. Крім цього, зі шкільної програми може зникнути урок російської мови.

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    Теги: росія окупанти війна бомбосховища Україна КМДА дитячий садок окупація #stoprussia
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    Відсьогодні деякі дитсадочки Києва відновлюють роботу: список