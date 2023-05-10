Нинішнє Євробачення – це сльози і гордість
Європа довела, що не втомилася від війни в Україні
Вчорашнє Євробачення – це сльози і гордість… ну не можу я не плакати, коли бачу всі ці жовто-блакитні сердечки, тортики і стрічечки.
На цих вихідних була у відрядженні у Мюнхені, на Жіночій конференцій EPP, де переважно мова йшла про українських біженців.
У Мюнхені вразила кількість українських прапорів. Їх кількість співмірні з прапорами ЄС та Німеччини…
Скажу відверто: я дуже боюся втоми від України в Європі і світі. Бо все довго, і ще далеко не кінець, але побачене дало оптимізм.
Бо головна теза, з якою зверталися колеги з багатьох європейських країн: keep resistance, we will keep our support and solidarity.
Тримайте свій спротив, а ми будемо підтримувати.
Ми, українці, не обирали цю війну. І таку долю мільйонів українських людей. Але ми гідні цього виклику. Ми не втомлюємося, Європа і світ також.
І це важливо.
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