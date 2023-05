Нинішнє Євробачення – це сльози і гордість

Європа довела, що не втомилася від війни в Україні

Вчорашнє Євробачення – це сльози і гордість… ну не можу я не плакати, коли бачу всі ці жовто-блакитні сердечки, тортики і стрічечки.

На цих вихідних була у відрядженні у Мюнхені, на Жіночій конференцій EPP, де переважно мова йшла про українських біженців.

У Мюнхені вразила кількість українських прапорів. Їх кількість співмірні з прапорами ЄС та Німеччини…

Скажу відверто: я дуже боюся втоми від України в Європі і світі. Бо все довго, і ще далеко не кінець, але побачене дало оптимізм.

Бо головна теза, з якою зверталися колеги з багатьох європейських країн: keep resistance, we will keep our support and solidarity.

Тримайте свій спротив, а ми будемо підтримувати.

Ми, українці, не обирали цю війну. І таку долю мільйонів українських людей. Але ми гідні цього виклику. Ми не втомлюємося, Європа і світ також.

І це важливо.