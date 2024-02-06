Головна Думки вголос Вікторія Сюмар
search button user button menu button
Вікторія Сюмар Народна депутатка України

Новий законопроєкт про мобілізацію. І знову корупція

glavcom.ua
«Норма про демобілізацію через 36 місяців є декларативною»
фото з відкритих джерел

На комітеті обговорювали новий законопроект про мобілізацію…

Фактично і МО і ГШ визнали, що норма про демобілізацію через 36 місяців є декларативною. Бо по суті військовослужбовець через 36 місяців отримує право лише написати рапорт про звільнення. Але рішення кого і коли демобілізовувати буде вирішувати ставка Верховного головнокомандувача.

Врешті комітет визнав законопроект таким, що містить корупційні ризики знову: і через те, що Кабмін визначатиме хто з правоохоронних і антикорупційних органів матиме бронь, а хто має бути мобілізованим. І що Кабмін може ще більше обмежити виїзд за кордон для інших категорій без жодної чіткості. І через неясність які документи треба надати для доглядаючих за інвалідами, аби довести факт догляду. І через те, що можуть бути ризики при накладанні стягнення за не відкриття електронного кабінету призовника.

Поки що ТЦК передаватиме дані тих, хто кабінет не зробив, до поліції і поліція виписуватиме протоколи про порушення. Все виписано знову не чітко і сумнівно щодо відповідності до Конституції… ми запропонували як його доопрацювати.

Але допоки армія є «квитком в один кінець» з декларативним рапортом через 36 місяців, мотивації щодо служби буде ще менше…

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: корупція в Україні мобілізація війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки російського удару по Бериславу
Авіаудар по Бериславу: внаслідок атаки обвалилася багатоповерхівка (фото)
29 сiчня, 21:22
На півдні наші військові спостерігають таку собі «тахікардію» в російських штурмах
ЗСУ про штурми росіян на півдні: «Військові спостерігають тахікардію»
27 сiчня, 10:40
ЗСУ продовжують стримувати російських загарбників на усіх ділянках фронту
Окупанти зменшили кількість штурмів на більшості напрямках – Генштаб
24 сiчня, 19:57
Військові уточнили, що йдеться по кілька груп ворожих баражуючих боєприпасів
Надвечір РФ запустила кілька груп «шахедів» по Україні: ЗСУ повідомили деталі
23 сiчня, 20:16
Склад Верховного суду США. Стоять (зліва направо): Емі Коні Барретт, Ніл Горсач, Бретт Кавано, Кетанджі Браун Джексон. Сидять (зліва направо): Соня Сотомайор, Кларенс Томас, голова суду Джон Робертс, Семюель Аліто, Елена Кейґан
Чудова дев’ятка. Ці люди вершитимуть долю Трампа і… війни в Україні? правосуддя
22 сiчня, 21:00
Світло частково вимкнули в Севастополі, Феодосії, Саках, Джанкої та Керчі
В окупованому Криму стався блекаут (відео)
18 сiчня, 17:34
Сунак пригадав у Раді, що вперше в Україні був 10 років тому, коли відбувалась Революція Гідності
Прем'єр Сунак виступив у Верховній Раді (відео)
12 сiчня, 17:19
«В питанні, чи був введений в оману ЄСПЛ, поставить крапку сам Європейський суд»
«Справа «Золотого мандарина». Дзеркало українського правосуддя
11 сiчня, 21:21
Стало відомо, що КНДР постачає Росії балістичні ракети, які та використовує для обстрілів України
Словаччина відмовляється засуджувати постачання ракет з Північної Кореї до РФ
10 сiчня, 17:28

Вікторія Сюмар

Новий законопроєкт про мобілізацію. І знову корупція
Новий законопроєкт про мобілізацію. І знову корупція
Ми платимо найвищу ціну в світі за інфантильність
Ми платимо найвищу ціну в світі за інфантильність
Путін чекатиме на перемогу ... свою і Трампа
Путін чекатиме на перемогу ... свою і Трампа
Війна має змусити нас подорослішати
Війна має змусити нас подорослішати
Майбутнє людства знову під загрозою
Майбутнє людства знову під загрозою
«Вісь Зла» хоче позбутися єдиного «світового поліцейського» у вигляді США
«Вісь Зла» хоче позбутися єдиного «світового поліцейського» у вигляді США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Атака на Харківщину, вибухи в Білгородській області: головне за ніч
15K
У яких країнах біженцям з України найлегше знайти роботу
9873
Вибачили скандальний номер? Зірка «95-го кварталу» Юрій Великий зник із бази «Миротворця»
7023
Роз'їжджають Австрією на Maybach: європарламентар обурений поведінкою біженців з України
6697
«Вугільна справа». Слідство завершене: Порошенко знайомиться з матеріалами
5505
У Німеччині відбувся підйом оборонної промисловості: що стало причиною

Новини

Рада спростила зміну цільового призначення землі для будівництва заводів – нардеп Кисилевський
Сьогодні, 16:04
Атака на Харківщину, вибухи в Білгородській області: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Дощ та сильний вітер: прогноз погоди на 6 лютого
Сьогодні, 06:10
День бармена. Які свята відзначаємо 6 лютого
Сьогодні, 00:20
«Шахтар» Ахметова створює футбольну команду для ветеранів
Вчора, 19:14
Експорт через український морський коридор вже майже сягнув довоєнного рівня
Вчора, 13:10

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua