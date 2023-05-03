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Євробачення-2023: які країни беруть участь та що відомо про конкурс (інфографіка)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Євробачення-2023: які країни беруть участь та що відомо про конкурс (інфографіка)
Арена, на якій проходитиме Євробачення, вміщуватиме приблизно 6 тис. фанатів
фото з відкритих джерел

Цьогоріч подія відбудеться у Ліверпулі: у фіналі виступатимуть п'ять українських зірок

Пісенний конкурс Євробачення стартує наступного тижня, 9 травня. Незважаючи на те, що минулого року переміг український гурт Kalush Orchestra, конкурс проводитиме срібний призер – Велика Британія: організатори забрали це право в України через ризики, пов'язані з війною. Тим не менш, шоу проходитиме від імені України та з нашими національними елементами. На інфографіці «Слово і діло» – що відомо про Євробачення-2023.

Євробачення-2023: які країни беруть участь та що відомо про конкурс (інфографіка) фото 1

Про те, що Україна не зможе провести Євробачення-2023, остаточно стало відомо у червні минулого року. Організатори заявили про надто великі ризики, які можуть вплинути на проведення заходу, серед них ракетні удари.

Тому право на організацію конкурсу передали Великій Британії, для країни це буде вже дев'яте Євробачення. 

Цього разу конкурс відбудеться у Ліверпулі на M&S Bank Arena. Перший півфінал буде 9 травня, другий – 11 травня, фінал – 13 травня. Слоган конкурсу – «Об'єднані музикою» (United by Music): за словами організаторів, слоган демонструє унікальне партнерство між Сполученим Королівством, Україною та містом-організатором Ліверпулем та спрямований на те, щоб донести до аудиторії неймовірну силу музики, яка об'єднує людей.

Участь братимуть 37 країн. Перший півфінал:

  • Азербайджан – TuralTuranX (Tell Me More)
  • Ізраїль – Noa Kirel (Unicorn)
  • Ірландія – Wild Youth (We Are One)
  • Латвія – Sudden Lights (Aijā)
  • Мальта – The Busker (Dance)
  • Молдова – Паша Парфені (Soarele Și Luna)
  • Нідерланди – Mia Nicolai & Dion Cooper (Burning Daylight)
  • Норвегія – Alessandra Mele (Queen Of Kings)
  • Португалія – Mimicat (Ai Coração)
  • Сербія – Luke Black (Samo Mi Se Spava)
  • Фінляндія – Käärijä (Cha Cha Cha)
  • Хорватія – Let 3 (Mama ŠČ!)
  • Чехія – Vesna (My Sister's Crown)
  • Швейцарія – Remo Forrer (Watergun)
  • Швеція – Loreen (Tattoo)

Другий півфінал:

  • Австралія – Voyager (Promise)
  • Австрія – Teya & Salena (Who The Hell Is Edgar?)
  • Албанія – Albina & Familja Kelmendi (Duje)
  • Бельгія – Gustaph (Because Of You)
  • Вірменія – Brunette (Future Lover)
  • Греція – Victor Vernicos (What They Say)
  • Грузія – Iru (Echo)
  • Данія – Reiley (Breaking My Heart)
  • Естонія – Alika (Bridges)
  • Ісландія – Diljá (Power)
  • Кіпр – Andrew Lambrou (Break A Broken Heart)
  • Литва – Monika Linkytė (Stay)
  • Польща – Blanka (Solo)
  • Румунія – Theodor Andrei (DGT)
  • Сан-Марино – Piqued Jacks (Like An Animal)
  • Словенія – Joker Out (Carpe Diem)

У фіналі Євробачення-2023 будуть 26 країн: по 10 з кожного півфіналу, Україна як переможець конкурсу у 2022 році та країни «Великої п'ятірки», які роблять найбільший фінансовий внесок у розвиток Європейського мовного союзу:

  • Україна – Tvorchi (Heart Of Steel)
  • Велика Британія – Mae Muller (I Wrote A Song)
  • Іспанія – Blanca Paloma (Eaea)
  • Італія – Marco Mengoni (Due Vite)
  • Німеччина – Lord Of The Lost (Blood & Glitter)
  • Франція – La Zarra (Évidemment)

З фінансових причин відмовилися від участі у Євробаченні Болгарія, Чорногорія та Північна Македонія. Росії, зазначимо, на Євробаченні також не буде.

На проведення конкурсу британський уряд виділив 10 млн фунтів (понад 450 млн грн). Арена, на якій проходитиме Євробачення, вміщуватиме приблизно 6 тис. фанатів. Сцену вже урочисто відкрили король Чарльз та його дружина королева-консорт Камілла.

Зауважимо, що у фіналі конкурсу виступатимуть п'ять українських зірок – Kalush Orchestra, Go_A, Jamala, Тіна Кароль та Verka Serduchka. На логотипі конкурсу розміщено серце у кольорах українського прапора, а відеоролики кожного учасника відображатимуть локації з усієї України. Ще одна данина поваги до України – 3 тис. безкоштовних квитків для наших біженців.

До слова, у Ліверпулі до пісенного конкурсу «Євробачення» встановлено інсталяцію на честь України (фото).

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Теги: Джамала Євробачення конкурс Велика Британія Тіна Кароль Tvorchi

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