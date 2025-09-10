Головна Світ Політика
Конгресмен-республіканець звинуватив Росію в оголошенні війни Польщі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Конгресмен-республіканець звинуватив Росію в оголошенні війни Польщі
Вілсон: Я закликаю президента Трампа відповісти обов'язковими санкціями, які збанкрутують російську військову машину
фото з відкритих джерел

Республіканець Джо Вілсон закликав Трампа надати Україні зброю, здатну вражати цілі в глибині російської території

Республіканець Джо Вілсон заявив, що Росія фактично оголосила війну Польщі, коли її «шахеди» були зафіксовані в польському повітряному просторі. У своєму дописі в соцмережі X конгресмен закликав адміністрацію Дональда Трампа дозволити Україні завдавати ударів по території РФ, інформує «Главком».

Вілсон відреагував на інцидент із дронами, назвавши його прямою атакою на союзника НАТО. Він зазначив, що це сталося менш ніж через тиждень після зустрічі президента Трампа з президентом Польщі Навроцьким у Білому домі. Конгресмен назвав дії Росії «актом війни» і висловив вдячність союзникам по НАТО за швидку реакцію.

Крім того, Вілсон закликав Трампа ввести обов'язкові санкції, які «збанкрутують російську військову машину», а також надати Україні зброю, здатну вражати цілі в глибині російської території. Він підкреслив, що Путін тепер «безпосередньо випробовує нашу рішучість на території НАТО», і заявив, що «вільні та процвітаючі нації навчать Росію, що таке кордони».

Раніше Польща тимчасово закрила повітряний простір над аеропортом «Люблін» і над двома аеропортами у Варшаві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт для інформування авіаційних служб.

Причиною закриття, як і у випадку з аеропортом у Жешуві, стала «незапланована військова діяльність, пов'язана із забезпеченням державної безпеки».

Нагадаємо, близько 01:13 українські військові повідомили про запуск декількох нових груп російських дронів. Згодом стало відомо, що «шахеди» залишили повітряний простір України і прямували в бік польського міста Замосць, яке розташоване приблизно за 60 км від кордону. Цей населений пункт має стратегічне значення як важливий транспортний і логістичний вузол.

За інформацією моніторингових каналів, Польща могла підняти в повітря винищувачі F-16, щоб збити дрони.

Також повідомляється, що аеропорт у польському місті Жешув оголосив про тимчасове закриття до шостої ранку. Зазначається, що щонайменше один із безпілотників прямував саме в бік Жешува.

До слова, серпень став місяцем порівняно найменших територіальних здобутків ворога за останній час. Протягом серпня було відновлено контроль над 58 кв. км території, звільнено низку населених пунктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

«Так, якщо брати Добропільський напрямок, де противник створив наступальне угруповання, то тут росіяни захопили 13,5 кв. км, але втратили вони 25,5 кв. км. На Покровському напрямку їхній здобуток – 5 кв. км, тоді як наші війська відновили контроль над 26 кв. км. Сили оборони не допустили втрат територій на Гуляйпільському і Придніпровському напрямках, а на Північно-Слобожанському, крім того, відбили 4 кв. км», – йдеться в заяві.

Теги: росія Польща США санкції путін

