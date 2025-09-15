Головна Країна Суспільство
Більше року вважався зниклим безвісти. Згадаймо Олександра Ворощука

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Більше року вважався зниклим безвісти. Згадаймо Олександра Ворощука
У 2014–2015 роках захисник брав участь в АТО
колаж: glavcom.ua

3 березня 2022 року Ворощук добровільно пішов захищати Україну під час повномасштабної агресії

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Ворощука.

40-річний молодший сержант Олександр Ворощук загинув 29 травня 2024 року на покровському напрямку, мужньо виконуючи свій військовий обов’язок. Спочатку він вважався зниклим безвісти, але у вересні 2025 року його загибель була підтверджена завдяки експертизі ДНК. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду

Олександр Валерійович Ворощук народився 24 травня 1984 року у Рівному. Навчався у 22-й школі, згодом працював у ТОВ «Рівнетеплоенерго».

У 2014–2015 роках брав участь в АТО. 3 березня 2022 року добровільно пішов захищати Україну під час повномасштабної агресії.

«Він був дуже чесним, завжди казав правду в очі, відстоював свою позицію й добивався справедливості. Пішов на війну заради сім’ї, бо вважав, що захищати її – його обов’язок. Любив котів, дітей, маму», – згадує дружина Олеся.

З 29 травня 2024 року він вважався зниклим безвісти
З 29 травня 2024 року він вважався зниклим безвісти
фото: Рівненська міська рада/Facebook

З 29 травня 2024 року він вважався зниклим безвісти. Підтвердити його загибель вдалося лише у вересні 2025 року завдяки експертизі ДНК.

На жаль, 40-річний молодший сержант Олександр Ворощук загинув 29 травня 2024 року на покровському напрямку, мужньо виконуючи свій військовий обов’язок.

Військовий тримає траурний портрет Олександра Ворощука
Військовий тримає траурний портрет Олександра Ворощука
фото: Рівненська міська рада/Facebook
Прощання з полеглим Ворощуком
Прощання з полеглим Ворощуком
фото: Рівненська міська рада/Facebook

У захисника залишилися мама, батько, брат, дружина та дворічна донька. Поховали воїна на Алеї Героїв у Рівному.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

