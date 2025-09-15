Більше року вважався зниклим безвісти. Згадаймо Олександра Ворощука

3 березня 2022 року Ворощук добровільно пішов захищати Україну під час повномасштабної агресії

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Ворощука.

40-річний молодший сержант Олександр Ворощук загинув 29 травня 2024 року на покровському напрямку, мужньо виконуючи свій військовий обов’язок. Спочатку він вважався зниклим безвісти, але у вересні 2025 року його загибель була підтверджена завдяки експертизі ДНК. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Олександр Валерійович Ворощук народився 24 травня 1984 року у Рівному. Навчався у 22-й школі, згодом працював у ТОВ «Рівнетеплоенерго».

У 2014–2015 роках брав участь в АТО. 3 березня 2022 року добровільно пішов захищати Україну під час повномасштабної агресії.

«Він був дуже чесним, завжди казав правду в очі, відстоював свою позицію й добивався справедливості. Пішов на війну заради сім’ї, бо вважав, що захищати її – його обов’язок. Любив котів, дітей, маму», – згадує дружина Олеся.

З 29 травня 2024 року він вважався зниклим безвісти фото: Рівненська міська рада/Facebook

З 29 травня 2024 року він вважався зниклим безвісти. Підтвердити його загибель вдалося лише у вересні 2025 року завдяки експертизі ДНК.

На жаль, 40-річний молодший сержант Олександр Ворощук загинув 29 травня 2024 року на покровському напрямку, мужньо виконуючи свій військовий обов’язок.

Військовий тримає траурний портрет Олександра Ворощука фото: Рівненська міська рада/Facebook

Прощання з полеглим Ворощуком фото: Рівненська міська рада/Facebook

У захисника залишилися мама, батько, брат, дружина та дворічна донька. Поховали воїна на Алеї Героїв у Рівному.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.