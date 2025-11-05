Головна Думки вголос Віктор Небоженко
Віктор Небоженко Політолог, соціолог

Америка впадає в крайнощі. Що показали вибори мера Нью-Йорка

Кандидат у мери Нью-Йорка Зогран Мамдані в ніч виборів у театрі Brooklyn Paramount. Нью-Йорк, 4 листопада 2025 року
фото: Getty Images

Американський маяк Фуко

Америка кидається в крайнощі – від старого і сумбурного президента США Трампа до молодого і сумбурного нового мера Нью-Йорка. Президент Трамп позиціонує себе як християнський націоналіст, патріот і консерватор (МАГА), любитель Ізраїлю. Губернатор Мамдані позиціонує себе як ісламський соціаліст і нещирий джихадист. Трампа і Мамдані об'єднує жахливий популізм і цинічне використання тієї обставини, що Америка перебуває в жахливій політичній кризі, якої не було вже сто років з часів Великої американської депресії.

Для Трампа Мамдані гідний супротивник на відміну від колишнього президента Байдена. Америці вже набридла стареча зацикленість Трампа на Байдені – інша справа молодий усміхнений і самовпевнений Мамдані. Нью-Йорк гідний супротивник Вашингтону.

Звичайно, республіканці скористаються успіхом джихадиста Мамдані, як лякалом для американських виборців на майбутніх виборах. Йому дадуть трибуну і дозволять зробити всі можливі помилки молодого і наївного політика – від першого хабара і обману розчарованих виборців до чорного піару. А Трампу нічого не залишається робити, як послати війська в найбільше і наймогутніше місто в Америці – Нью-Йорк, щоб довести країні, що в США може бути тільки один Переможець, Цар або Господар – це президент Трамп.

Але цей політичний маятник означає, що Америка буде відходити від крайнощів і непередбачуваності Трампа або Мамдані. Америці доведеться шукати точку стабільності і перспективності. Той політик, який обере політичний центр, буде довго правити після Трампа і Мамдані.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Віктор Небоженко

Америка впадає в крайнощі. Що показали вибори мера Нью-Йорка
Америка впадає в крайнощі. Що показали вибори мера Нью-Йорка
Венесуела. Новий виклик для Трампа
Венесуела. Новий виклик для Трампа
Розпаду Росії не буде. І ось чому
Розпаду Росії не буде. І ось чому
Хто кого використовує: Китай Путіна чи навпаки?
Хто кого використовує: Китай Путіна чи навпаки?
Історичний результат саміту ШОС у Китаї. Ні слова про Україну
Історичний результат саміту ШОС у Китаї. Ні слова про Україну
Трамп сам дав Китаю карти для великої гри
Трамп сам дав Китаю карти для великої гри

