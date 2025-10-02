Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 2 жовтня 2025 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Карта бойових дій в Україні станом на 2 жовтня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Генштаб ЗСУ

Нині триває 1317-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 158 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав двох ракетних та 74 авіаційних ударів, застосував п’ять ракет та скинув 162 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4312 обстрілів, зокрема 129 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5280 дронів-камікадзе.

Останні новини з фронту

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Гірке, Залізничне Запорізької області. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, два пункти управління та один інший важливий об'єкт ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 2 жовтня 2025 року фото 1

Минулої доби відбулося шість боєзіткнень. Противник завдав 14 авіаційних ударів, скинувши при цьому 37 керованих авіаційних бомб, здійснив 176 обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 жовтня 2025 року фото 2

Противник сім разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Нововасилівки, Бологівки та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 жовтня 2025 року фото 3

Відбулося шість боєзіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника поблизу Куп’янська та Голубівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 жовтня 2025 року фото 4

Ворог атакував 11 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі, Мирне, Шандриголове, Торське, Зарічне, Ямпіль та в напрямку Нового Миру, Дробишевого.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 жовтня 2025 року фото 5

Сили оборони зупинили п’ять наступальних дій загарбників у районах населених пунктів Григорівка, Ямпіль, Виїмка та Переїзне.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 жовтня 2025 року фото 6

Вчора зафіксовано чотири боєзіткнення – окупанти намагалися просуватися в напрямках населених пунктів Бондарне, Міньківка та Оріхово-Василівка.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 жовтня 2025 року фото 7

Ворог здійснив 22 атаки у районах Щербинівки, Плещіївки, Торецька, Русиного Яру та Полтавки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 жовтня 2025 року фото 8

Наші захисники зупинили 45 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Сухецьке, Миролюбівка, Новопавлівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Білицьке, Червоний Лиман, Новоекономічне, Грузьке, Іванівка, Родинське, Покровськ, Звірове, Котлине, Новоукраїнка, Новомиколаївка та Філія.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 жовтня 2025 року фото 9

Противник вчора здійснив 26 атак поблизу населених пунктів Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Вороне, Соснівка, Новомиколаївка, Воскресенка, Калинівське та Новогригорівка.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 жовтня 2025 року фото 10

Наші оборонці зупинили п’ять ворожих спроб просунутися вперед поблизу населеного пункту Полтавка.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 жовтня 2025 року фото 11

Наші воїни відбили дві атаки ворога в напрямку Новоданилівки та в районі Плавнів.

Нагадаємо, триває 1317-й день повномасштабної війни в Україні.

