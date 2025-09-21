Головна Світ Політика
Максим Бурич
glavcom.ua
Скандального генерала РФ Лапіна вигнали з армії
Після провалу низки операцій у 2022–2023 роках Лапіна звинувачували у поганій координації
фото: ГУР

Скандальний генерал Лапін звільнений з армії РФ і переходить у цивільну владу Татарстану

Колишнього командувача російських угрупувань «Центр» та «Північ», генерал-полковника Олександра Лапіна звільнено з армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

З посади командувача угрупування «Північ» Лапіна усунули ще у серпні 2025 року. Водночас стало відомо, що він не залишиться без посадового крісла: за даними «Татар-інформ», генерала планують призначити помічником глави Татарстану Рустама Мінніханова, який нещодавно вступив на черговий термін після перемоги на виборах.

За інформацією російських джерел, Лапін відповідатиме за роботу з військовими, які брали участь у війні проти України, соціальний та медичний супровід їхніх сімей, оформлення нових контрактників та інтеграцію ветеранів у мирне життя.

Лапін: кар’єра і найгучніші провали

Сирія: під час служби в штабі російських військ у Сирії його часто критикували за тактику «випаленої землі» та масові цивільні жертви. Це формально не вважалося провалом у Кремлі, але в міжнародних колах його ім’я стало символом жорстоких воєнних методів.

Осінь 2022 року – Лиман: українська армія звільнила Лиман, який росіяни захопили у перші місяці вторгнення. Відповідальним за провал оборони міста був саме Лапін. Саме тоді Рамзан Кадиров публічно назвав його «бездарним» і вимагав відправити «з автоматом у першу лінію». Цей скандал підірвав репутацію генерала і показав внутрішні розколи в армії РФ.

«Центр» і «Північ»: під час командування цими угрупуваннями Лапін так і не досяг жодних стратегічних результатів. Українські контрнаступи на Харківщині та у Луганській області неодноразово ламали його плани.

Харківщина і Сумщина 2025 року: керуючи угрупуванням «Північ», він намагався створити так звану буферну зону та повторно зайти у Волчанськ. Усі ці операції провалилися – українські сили успішно відбили атаки, а Росія зазнала серйозних втрат.

Сварка з Кадировим: найгучніший скандал у його кар’єрі. Кадиров назвав Лапіна «дармоїдом», який віддав Лиман і покинув своїх солдатів напризволяще. Цей випадок став рідкісним прикладом, коли російські силовики почали відкрито «гризтися» у публічному просторі.

Критика в армії: після провалу низки операцій у 2022–2023 роках Лапіна звинувачували у поганій координації, неготовності забезпечувати війська боєприпасами і навіть у тому, що він любить «позувати перед камерами» більше, ніж реально воювати.

Образ «зручного генерала»: всупереч провалам, він зберігав посади завдяки лояльності до Кремля. Його готовність підписувати будь-які накази та мовчати про реальні проблеми на фронті робила його вигідною фігурою для Москви.

Нагадаємо, Міністерство оборони Росії офіційно підтвердило заміну командувача Північної групи військ генерал-полковника Олександра Лапіна. Його посаду обійняв начальник штабу Сухопутних військ Росії генерал-полковник Євген Нікіфоров. 

Скандального генерала РФ Лапіна вигнали з армії
