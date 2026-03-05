Головна Світ Політика
Сенат США заблокував ініціативу проти ударів по Ірану

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Сенат США зберіг повноваження Трампа для операції проти Ірану
фото: АР

Ініціативу про необхідність дозволу Конгресу для військових дій не підтримала більшість сенаторів

Сенат США не підтримав ініціативу, яка передбачала обмеження військових повноважень президента Дональда Трампа щодо операцій проти Ірану без дозволу Конгресу. За відповідний проєкт проголосували 48 сенаторів, проти виступили 52, пише «Главком».

Так президент США Дональд Трамп зберігає можливість і надалі здійснювати військові дії проти Ірану без окремого схвалення Конгресу.

Після ударів по Ірану частина законодавців розкритикувала дії адміністрації. Зокрема, десятки представників Демократичної партії в Конгресі заявили про ризики ескалації конфлікту та поставили під сумнів дотримання конституційних процедур під час ухвалення рішення про військову операцію.

Демократи також вимагали від Білого дому пояснити цілі операції та забезпечити більшу прозорість дій перед парламентом і американським суспільством.

Водночас більшість республіканців у Сенаті не підтримали ініціативу щодо обмеження повноважень президента у військовій сфері.

Як повідомлялось, удари США та Ізраїлю по Ірану спричинили різке зростання цін на енергоносії та підвищили ризик глобальної економічної кризи. Експерти розглядають кілька можливих сценаріїв розвитку ситуації, які можуть по-різному вплинути на економіки великих держав. 

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають практично безмежні запаси зброї, які дозволяють «вічно» вести війни, та знову звинуватив свого попередника у виснаженні арсеналів через допомогу Україні. 

