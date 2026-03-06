Справи про катування правоохоронцями. Офіс генпрокурора оприлюднив статистику

Лише у 2025 році було відкрито 704 кримінальні провадження

В Україні зростає кількість вироків у справах про катування правоохоронцями. Станом на початок 2026 року, суди ухвалили 20 остаточних вироків у справах цієї категорії. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Кати у погонах. 12 історій про те, за що судять правоохоронців».

Як зазначено у публікації, ще донедавна свавілля у поліції та колоніях було одним із ключових зауважень міжнародних інституцій до України. У рішенні Європейський суд з прав людини у справі Афанасьєв проти України суд констатував: у державі не лише застосовують катування, а й фактично не карають за них. Пізніше прізвища Каверзіна, Афанасьєва та Бєлоусова стали назвою групи справ, що символізували системні провали українського правосуддя.

З цього приводу в Офісу генпрокурора наголосили: припинення міжнародного нагляду за окремими справами не означає, що проблема катувань зникла.

«Йдеться про виконання державою процесуальних вимог у конкретних провадженнях», – зазначили у правоохоронному відомстві.

Частину справ закрили після того, як вироки щодо винних осіб набрали законної сили. В окремих випадках Європейський суд з прав людини визнавав покарання занадто м’якими, однак повторне кримінальне переслідування законом заборонене. Деякі провадження також припинили через смерть заявників або їх перебування на тимчасово окупованих територіях.

За даними Офіс Генерального прокурора, на початок 2026 року слідчі розслідували 1401 кримінальне провадження щодо катувань. Із них 704 відкрили лише у 2025 році.

Однак до суду доходить значно менше справ. Підозру отримали 67 осіб, а 41 обвинувальний акт передано до суду.

У прокуратурі зазначають, що показники поступово зростають. Для порівняння: у 2022 році підозри у справах про катування оголосили 56 особам, тоді як у 2025 році – вже 67. Кількість обвинувальних актів також збільшилася – з 33 до 41.

Найчастіше у таких провадженнях фігурують працівники поліції – на них припадає близько трьох чвертей усіх підозр. Також у матеріалах справ регулярно згадуються співробітники пенітенціарної системи та Служба безпеки України.

Найбільше кримінальних проваджень у 2025 році зафіксовано у Дніпропетровській області (91 справа), Одеській області (60) та Києві (53).

Окремої статистики щодо працівників колоній офіційно не ведуть. Водночас фабули кримінальних проваджень свідчать, що щонайменше 36 справ у 2025 році стосувалися саме співробітників пенітенціарної системи.

Раніше «Главком» писав, що на Вінниччині викрито директора психоневрологічного інтернату, який змушував підопічних працювати на приватних осіб. За даними слідства, посадовець, користуючись безпорадним станом та повною залежністю людей, які потребують постійної допомоги та реабілітації, фактично перетворив їх на безоплатну робочу силу.