Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Справи про катування правоохоронцями. Офіс генпрокурора оприлюднив статистику

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Справи про катування правоохоронцями. Офіс генпрокурора оприлюднив статистику
Три чверті підозр у таких провадженнях отримують працівники поліції
колаж: glavcom.ua

Лише у 2025 році було відкрито 704 кримінальні провадження

В Україні зростає кількість вироків у справах про катування правоохоронцями. Станом на початок 2026 року, суди ухвалили 20 остаточних вироків у справах цієї категорії. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Кати у погонах. 12 історій про те, за що судять правоохоронців».

Як зазначено у публікації, ще донедавна свавілля у поліції та колоніях було одним із ключових зауважень міжнародних інституцій до України. У рішенні Європейський суд з прав людини у справі Афанасьєв проти України суд констатував: у державі не лише застосовують катування, а й фактично не карають за них. Пізніше прізвища Каверзіна, Афанасьєва та Бєлоусова стали назвою групи справ, що символізували системні провали українського правосуддя.

З цього приводу в Офісу генпрокурора наголосили: припинення міжнародного нагляду за окремими справами не означає, що проблема катувань зникла.

«Йдеться про виконання державою процесуальних вимог у конкретних провадженнях», – зазначили у правоохоронному відомстві.

Частину справ закрили після того, як вироки щодо винних осіб набрали законної сили. В окремих випадках Європейський суд з прав людини визнавав покарання занадто м’якими, однак повторне кримінальне переслідування законом заборонене. Деякі провадження також припинили через смерть заявників або їх перебування на тимчасово окупованих територіях.

За даними Офіс Генерального прокурора, на початок 2026 року слідчі розслідували 1401 кримінальне провадження щодо катувань. Із них 704 відкрили лише у 2025 році.

Однак до суду доходить значно менше справ. Підозру отримали 67 осіб, а 41 обвинувальний акт передано до суду.

У прокуратурі зазначають, що показники поступово зростають. Для порівняння: у 2022 році підозри у справах про катування оголосили 56 особам, тоді як у 2025 році – вже 67. Кількість обвинувальних актів також збільшилася – з 33 до 41.

Найчастіше у таких провадженнях фігурують працівники поліції – на них припадає близько трьох чвертей усіх підозр. Також у матеріалах справ регулярно згадуються співробітники пенітенціарної системи та Служба безпеки України.

Найбільше кримінальних проваджень у 2025 році зафіксовано у Дніпропетровській області (91 справа), Одеській області (60) та Києві (53).

Окремої статистики щодо працівників колоній офіційно не ведуть. Водночас фабули кримінальних проваджень свідчать, що щонайменше 36 справ у 2025 році стосувалися саме співробітників пенітенціарної системи.

Раніше «Главком» писав, що на Вінниччині викрито директора психоневрологічного інтернату, який змушував підопічних працювати на приватних осіб. За даними слідства, посадовець, користуючись безпорадним станом та повною залежністю людей, які потребують постійної допомоги та реабілітації, фактично перетворив їх на безоплатну робочу силу.

Читайте також:

Теги: Офіс Генерального прокурора суд кримінал Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Більшість заморожених російських активів знаходиться у Бельгії – в депозитарії Euroclear
Заморожені активи РФ для України: тему закрито?
2 березня, 17:30
Трамп рекомендує Зеленському поспішити і здати Донбас Путіну
Трамп рекомендує Зеленському поспішити і здати Донбас Путіну
13 лютого, 21:52
Сирський зазначає, що оперативна обстановка на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках залишається складною
Ворог не полишає намірів прорвати оборону ЗСУ на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках – Сирський
16 лютого, 18:46
Віцепрезидент США назвав рішення Верховного суду щодо тарифів беззаконням
Віцепрезидент США назвав рішення Верховного суду щодо тарифів беззаконням
20 лютого, 23:02
Одеські поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом виявлення плоду дитини у сміттєвому контейнері
В Одесі на смітнику знайдено тіло немовляти: поліція розшукала матір
9 лютого, 12:16
Білоруські військові брали участь у навчаннях із використанням дронів та засобів РЕБ
ЗСУ перебувають у підвищеній готовності через активність Білорусі на кордоні – Forbes
8 лютого, 15:15
Адміністрація Трампа добивається скасування статусу TPS для сирійців
Білий дім попросив Верховний суд скасувати захист для сирійців
26 лютого, 19:12
ДБР затримало посадовця на отриманні посилки з грошима
ДБР затримало очільника Держпраці Хмельниччини
3 березня, 13:49
Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна
Затримано навідницю російських авіабомб на оборонців Слов’янська
Сьогодні, 13:44

Кримінал

Суд вирішить долю активів депутата з Хмельниччини: сума конфіскації вражає
Суд вирішить долю активів депутата з Хмельниччини: сума конфіскації вражає
Справи про катування правоохоронцями. Офіс генпрокурора оприлюднив статистику
Справи про катування правоохоронцями. Офіс генпрокурора оприлюднив статистику
Мобілізація без бодікамер: які штрафи отримують співробітники ТЦК
Мобілізація без бодікамер: які штрафи отримують співробітники ТЦК
Підозрюваний ексміністр Галущенко керує адміністрацією СІЗО. «Главком» отримав документ
Підозрюваний ексміністр Галущенко керує адміністрацією СІЗО. «Главком» отримав документ
Викрадення інкасаторів та 75 млн валюти в Угорщині: подробиці від «Ощадбанку»
Викрадення інкасаторів та 75 млн валюти в Угорщині: подробиці від «Ощадбанку»
Суд продовжив арешт фігуранту справи «Мідас» Миронюку
Суд продовжив арешт фігуранту справи «Мідас» Миронюку

Новини

УАФ завершила розслідування щодо корупції у юнацьких збірних України
Сьогодні, 15:43
«Шахтар» мінімально переграв «Олександрію» в УПЛ
Сьогодні, 14:58
Не помітила інфаркт: у Києві лікарці оголошено підозру за смерть жінки
Сьогодні, 12:39
НАТО посилило протиракетну оборону після перехоплення ракети з Ірану над Туреччиною
Сьогодні, 04:32
Зеленський запропонував арабським країнам угоду. США визначились із завершенням війни. Головне за 5 березня 2026
Вчора, 21:00
Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
4 березня, 21:00

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua