Під час виступу Дональда Трампа зомліла жінка (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Шанувальниця була рада своєму кумиру Трампу, коли вона прийшла до тями
колаж: glavcom.uа

Трамп вирішив увімкнути пісню, поки його шанувальницю рятували лікарі

Під час візиту президента Дональда Трампа на пакувальний завод у Кентуккі знепритомніла жінка. Президент США припинив свій виступ, поки його шанувальницю рятували. Про це пише «Главком» із посиланням WFLA News Channel 8.

Момент, коли під час промови Дональда Трампа знепритомніла жінка, потрапив на запис прямої трансляції. На кадрах можна побачити, як праворуч від політика жінка втрачає свідомість, а Трамп продовжує свій виступ. Коли більшість глядачів помітили, що сталося, на це звернув увагу й сам Дональд Трамп. Адже глядачі почали кликати на допомогу, що й привернуло його увагу.

Жінка знепритомніла під час промови президента Дональда Трампа

На це Трамп відреагував фразою «Чи є у нас тут лікар?» та продовжив спостерігати за тим, як медики та присутні рятують непритомну жінку. Також він закликав усіх не поспішати та надати жінці всю необхідну допомогу. Адже люди теж чекали на нього годинами.

Трамп вирішив увімкнути пісню, поки його шанувальницю рятували лікарі
Трамп вирішив увімкнути пісню, поки його шанувальницю рятували лікарі
фото: скриншот WFLA News Channel 8

Однак Трамп не зміг встояти мовчки та запропонував увімкнути пісню «Ave Maria», поки його шанувальницю рятують. Однак пісня так і не залунала. Після того як американку привели до тями, вона стала на ноги та посміхнулася Трампу, подякувавши йому. А очільник Білого дому підняв кулаки вгору та додав, що жінка має гарний вигляд, коли її виводили із зали.

Нагадаємо, Дональд Трамп купує своїм помічникам, посадовцям та наближеним особам взуття Florsheim, прихильником якого він є. Однак президент дарує взуття своїм підлеглим, не знаючи розмір їхньої ноги. Глава Білого дому просто вгадує розмір. Одна з таких пар взуття дісталася держсекретарю Марку Рубіо, які мають доволі бюджетну ціну для президента США – $145. Однак це взуття виявилося завеликим для посадовця.

США Дональд Трамп

