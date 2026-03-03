Головна Світ Політика
«Можемо вічно воювати»: Трамп заявив про рекордні запаси озброєння США

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
«Можемо вічно воювати»: Трамп заявив про рекордні запаси озброєння США
Президент США Дональд Трамп заявив, що війни можна вести використовуючи тільки наявні запаси
фото з відкритих джерел

Президент США повідомив, що країна може «вічно» вести війни та розкритикував Байдена за передачу озброєння Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають практично безмежні запаси зброї, які дозволяють «вічно» вести війни, та знову звинуватив свого попередника у виснаженні арсеналів через допомогу Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Truth Social.

Дональд Трамп заявив, що запаси боєприпасів США середнього і вищого за середній класу ніколи не були «такими високими і кращими», як зараз. «Мені сьогодні сказали, у нас практично необмежений запас цієї зброї. Війни можна вести «вічно» і дуже успішно, використовуючи тільки ці запаси (які кращі за кращу зброю інших країн)», – підкреслив глава Білого дому.

За словами Трампа, якщо йдеться про боєприпаси найвищого рівня, то США також мають значні резерви, хоча вони «не там, де Вашингтон хотів би». «Багато додаткової високоякісної зброї зберігається для нас у віддалених районах», – зазначив президент.

Водночас Трамп звинуватив колишнього президента Джо Байден у надмірній передачі озброєння Україні. «Сонний Джо Байден витратив увесь свій час і гроші нашої країни, віддаючи все... Зеленському з України - сотні млрд доларів... Він роздав так багато надвисокоякісної зброї безоплатно і не потрудився її поповнити», – йдеться в його дописі.

Підсумовуючи, Трамп заявив, що відновив військовий потенціал США під час своєї першої каденції та продовжує це робити. «Сполучені Штати забезпечені всім необхідним і готові до великої перемоги», – резюмував він.

До слова, найсерйозніший ризик у протистоянні між Іраном, США та Ізраїлем нині концентрується навколо країн Перської затоки. Ключові енергетичні та логістичні об’єкти регіону: нафтові термінали, переробні комплекси, великі транспортні хаби – перебувають у зоні потенційного ураження іранських ракетних і безпілотних систем. Наслідки вже матеріалізувалися: Об’єднані Арабські Емірати повідомили про жертви та пошкодження інфраструктури в аеропортах Дубая й Абу-Дабі. Саудівська Аравія призупинила роботу стратегічного нафтового вузла Рас-Танура після обстрілів, тоді як єменські хусити заявили про намір продовжити удари по міжнародних торговельних маршрутах.

Теги: Дональд Трамп США Іран війна

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
