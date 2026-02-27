Орбан підтримав швидке розблокування кредиту для України, але є нюанс

Орбан пропонує направити в Україну експертів для оцінки стану нафтопроводу «Дружба»

Віктор Орбан заявив, що Угорщина не перешкоджатиме виділенню коштів, але виставив низку умов, які стосуються як внутрішніх інтересів Угорщини, так і обмежень для України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан несподівано виступив за прискорення надання кредитної лінії Україні в рамках механізму Євросоюзу. Проте за дипломатичною «щедрістю» стоїть жорсткий політичний розрахунок та нові вимоги до Брюсселя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Le Monde.

За даними видання, Орбан написав президенту Ради ЄС Антоніу Кошті Орбан і запропонував направити місію експертів до України для оцінки стану нафтогону «Дружба». Місія має вивчити стан справ і зробити висновки. Орбан обіцяє, що прийме будь-які висновки цієї місії.

«Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан визнає «політичні труднощі», спричинені глухим кутом будівництва трубопроводу, та висловлює свою підтримку «швидкому вирішенню» кризи. Він стверджує, що «Угорщина готова конструктивно долучитися до всіх зусиль, які сприяють» відновленню роботи трубопроводу», – зазначає видання.

Зауважимо, угорський прем'єр блокує кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід «Дружба», який був пошкоджений внаслідок російських атак.

Багато європейських чиновників підозрюють Орбана у використанні цього питання для виборчої вигоди.

Нагадаємо, Дональд Туск опублікував у соцмережі X короткий, але змістовний допис, який миттєво став вірусним. Цей допис адресований звернувся безпосередньо угорського лідеру Віктору Орбану. Цього разу приводом для іронії стала поява в Угорщині потужної опозиційної сили.

Дональд Туск поставив риторичне запитання: «Is Hungarian spring really «MAGYAR tavasz» in your language, dear @PM_ViktorOrban?», що в перекладі означає «Чи справді угорська весна звучить вашою мовою як «MAGYAR tavasz» , дорогий Вікторе Орбане?». Допис завершувався смайликом.