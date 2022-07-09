Мрії про «сильну руку»

Інколи генерал в політиці може перетворитися на самовпевненого диктатора

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Чаще всего популярный, сильный Генерал появляется в политике, в качестве политического лидера, не потому, что ему скучно или не хватает звезд на погонах, не потому, что ему не хватает общественного признания его военных заслуг, а потому, что он попадает в неожиданную для себя ситуацию, когда ему приходится реально выбирать между угрозой или несправедливостью со стороны политиков и долгом перед страной, которая остро нуждается в изменениях.

А дальше, как политическая ситуация повернется.

Либо он наводит порядок стране, становится спасителем, реформатором и уступает место, обязательно, новому поколению политиков, либо превращается в банального, самоуверенного диктатора, который недоволен страной и мечтает о «маленькой, (быстрой) победоносной войне».

Джерело: блог Віктора Небоженка

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