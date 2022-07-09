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    Думки вголос

    Мрії про «сильну руку»

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

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    Популярний генерал може стати політичним лідером, бо йому загрожуватиме несправедливість від політиків - Мрії про «сильну руку»
    Популярний генерал може стати політичним лідером, бо йому загрожуватиме несправедливість від політиків

    Інколи генерал в політиці може перетворитися на самовпевненого диктатора

    Мовою оригіналу

    Чаще всего популярный, сильный Генерал появляется в политике, в качестве политического лидера, не потому, что ему скучно или не хватает звезд на погонах, не потому, что ему не хватает общественного признания его военных заслуг, а потому, что он попадает в неожиданную для себя ситуацию, когда ему приходится реально выбирать между угрозой или несправедливостью со стороны политиков и долгом перед страной, которая остро нуждается в изменениях.

    А дальше, как политическая ситуация повернется.

    Либо он наводит порядок стране, становится спасителем, реформатором и уступает место, обязательно, новому поколению политиков, либо превращается в банального, самоуверенного диктатора, который недоволен страной и мечтает о «маленькой, (быстрой) победоносной войне».

    Джерело: блог Віктора Небоженка

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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