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    Думки вголос

    Політичні задачі післявоєнної України

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

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    Після перемоги&nbsp;розпочнеться запекла боротьба між нинішнім президентом України Зеленським та будь-якими іншими політичними силами - Політичні задачі післявоєнної України
    Після перемоги розпочнеться запекла боротьба між нинішнім президентом України Зеленським та будь-якими іншими політичними силами

    Нові, публічні правила та цінності, а не таємні домовленості та олігархічні поняття

    Мовою оригіналу

    Рано или поздно закончится война и начнется политика. После окончания войны, для того чтобы Украина быстро двигалась вперед, а не прозябала несколько лет в полуразрушенном состоянии, необходимо сохранить легитимный союз армии и политической власти, который сложился во время войны. Это единство армии, власти и народа является «украинским чудом» – сопротивления российскому агрессору и победы над противником.

    Поэтому после войны, на основе широкого общественного консенсуса должен сформироваться институциональный механизм «мирного сосуществования» победной украинской армии и честной президентской власти. Это позволит послевоенной Украине избежать риска опасного периода борьбы за власть и сосредоточить силы на реформах и обновления страны. Кроме того, только успешное сотрудничество армии и политической власти позволит ограничить старых и новых олигархов, которые хотят вернуть себе власть и собственность в Украине, а также позволит «придавить» массовую коррупцию и разрушить пирамиду элитной коррупции как основы украинской политики и экономики.

    Новые, публичные правила и ценности, а не тайные договоренности и олигархические понятия должны будут управлять украинской обновленной, реформированной политикой и экономикой страны.

    Если этого не произойдет, то сразу после окончания войны, начнется ожесточенная борьба между нынешним президентом Украины Зеленским и любыми другими политическими силами, включая популярных военных или новой политической оппозиции, у которых будет много причин критиковать власть. В результате, Украина может потерять время для быстрого восстановления экономики и политики, а Запад потеряет терпение и веру в перспективную Украину и переключится на перестройку проигравшей, но понятной им России.

    Это может быть печальным парадоксом результата российско-украинской войны: с огромными жертвами победит Украина, а больше помогать будут проигравшей, но понятной и выгодной для Запада России. Потому, что Украина не сумеет реализовать свой исторический шанс, который выпадает стране один раз в сто лет.

    Джерело: блог Віктора Небоженка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: корупція в Україні війна політика Україна влада
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    Політичні задачі післявоєнної України