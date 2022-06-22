До України їде делегація ПАРЄ

Європейські депутати ознайомляться з фактами воєнних злочинів РФ в Україні

Україну відвідає делегація депутатів Парламентської асамблеї Ради Європи, які представляють юридичний напрямок, а також комітет захисту прав людини. Візит відбудеться наступного тижня. Про це Укрінформу повідомила голова української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева.

«У вівторок до нас їде делегація з 14 осіб, це депутати з різних країн Ради Європи від комітету з прав людини і юридичного комітету», – сказала Мезенцева.

За її словами, йдеться про безпосереднє продовження стратегії України, спрямованої на збір підтверджень воєнних злочинів РФ.

«Тобто ми не знижуємо темпи нашої співпраці», – додала голова української делегації у ПАРЄ.

Вона також зазначила, що європейські депутати не тільки ознайомляться з фактами воєнних злочинів, а й зустрінуться з постраждалими, а також із представниками прокуратури та колегами з Верховної Ради.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи 28 квітня ухвалила резолюцію з пропозицією невідкладного створення міжнародного трибуналу для розслідування воєнних злочинів Росії в Україні.

Раніше повідомлялося, що Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію «Наслідки агресії РФ, що триває проти України: ролі та відповідальність Ради Європи».