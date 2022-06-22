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    Політика

    До України їде делегація ПАРЄ

    До делегації ПАРЄ увійдуть 14 депутатів із різних країн Ради Європи&nbsp; - До України їде делегація ПАРЄ
    До делегації ПАРЄ увійдуть 14 депутатів із різних країн Ради Європи 
    фото з відкритих джерел

    Європейські депутати ознайомляться з фактами воєнних злочинів РФ в Україні

    Україну відвідає делегація депутатів Парламентської асамблеї Ради Європи, які представляють юридичний напрямок, а також комітет захисту прав людини. Візит відбудеться наступного тижня. Про це Укрінформу повідомила голова української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева.

    «У вівторок до нас їде делегація з 14 осіб, це депутати з різних країн Ради Європи від комітету з прав людини і юридичного комітету», – сказала Мезенцева.

    За її словами, йдеться про безпосереднє продовження стратегії України, спрямованої на збір підтверджень воєнних злочинів РФ.

    «Тобто ми не знижуємо темпи нашої співпраці», – додала голова української делегації у ПАРЄ.

    Вона також зазначила, що європейські депутати не тільки ознайомляться з фактами воєнних злочинів, а й зустрінуться з постраждалими, а також із представниками прокуратури та колегами з Верховної Ради.

    Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи 28 квітня ухвалила резолюцію з пропозицією невідкладного створення міжнародного трибуналу для розслідування воєнних злочинів Росії в Україні.

    Раніше повідомлялося, що Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію «Наслідки агресії РФ, що триває проти України: ролі та відповідальність Ради Європи».

    Теги: росія окупанти війна ПАРЄ Україна окупація #stoprussia
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    До України їде делегація ПАРЄ