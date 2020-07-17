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    Думки вголос

    Президенту Зеленському щастить

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

    • Розсилка
    Президенту Зеленському щастить

    Кремль розривається між міжнародними конфліктами

    Мовою оригіналу

    Беспорядки в Белоруси и армяно-азербайджанский военный конфликт временно отвлекает внимание и ресурсы Кремля от подготовки открытых агрессивных действий против Украины и смены ее политического руководства в пользу Кремля.

    Сейчас Кремль, по своей воле и вине, не может себе позволить сразу три международных и внутриполитических конфликта на границах России.

    Тем более, что в конфликтах в Украине, Белоруси, Армении и Азербайджане , как всегда, Кремлю (Путин) трудно будет обвинить США (Трамп) или Евросоюз (Меркель). Зато временной пассивностью России могут воспользоваться другие, например, Турция или Китай.

    Но в любом случае, у Кремля времени и ресурсов нет – Путину придется, наряду с внутриполитическими трудностями и экономическими кризисом, заниматься активным участием в конфликтах на границах своей империи,которые он не раз провозглашал зоной своего влияния и геополитического интереса России.

    Джерело: блог Віктора Небоженка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Туреччина Росія США війна Китай Путін путінський режим Володимир Зеленський Україна
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