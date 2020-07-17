Президенту Зеленському щастить

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Віктор Небоженко Директор соціологічної служби «Український барометр»

Віктор Небоженко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кремль розривається між міжнародними конфліктами

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Беспорядки в Белоруси и армяно-азербайджанский военный конфликт временно отвлекает внимание и ресурсы Кремля от подготовки открытых агрессивных действий против Украины и смены ее политического руководства в пользу Кремля.

Сейчас Кремль, по своей воле и вине, не может себе позволить сразу три международных и внутриполитических конфликта на границах России.

Тем более, что в конфликтах в Украине, Белоруси, Армении и Азербайджане , как всегда, Кремлю (Путин) трудно будет обвинить США (Трамп) или Евросоюз (Меркель). Зато временной пассивностью России могут воспользоваться другие, например, Турция или Китай.

Но в любом случае, у Кремля времени и ресурсов нет – Путину придется, наряду с внутриполитическими трудностями и экономическими кризисом, заниматься активным участием в конфликтах на границах своей империи,которые он не раз провозглашал зоной своего влияния и геополитического интереса России.

Джерело: блог Віктора Небоженка

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