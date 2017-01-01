Путін - це те випадковий збіг політичних та історичних обставин

Історична біда або удача Росії

Мовою оригіналу Читаю в российском Интернете огромное интервью Павловского об истории прихода к власти Путина и не могут понять. Так, что такое Путин, как феномен? Между тем, от правильного ответа на этот вопрос, будет понятнее и историческое будущее Украины. Выдвижение и избрание Путина президентом России, что это было тогда, для России и тех,

Віктор Небоженко Директор соціологічної служби «Український барометр»

Віктор Небоженко

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Путін

Історична біда або удача Росії

Мовою оригіналу

Читаю в российском Интернете огромное интервью Павловского об истории прихода к власти Путина и не могут понять. Так, что такое Путин, как феномен? Между тем, от правильного ответа на этот вопрос, будет понятнее и историческое будущее Украины. Выдвижение и избрание Путина президентом России, что это было тогда, для России и тех, кто стоял у власти?

Это было групповое решение либерального окружения президента России Ельцина – Павловский, Березовский, Волошин и др., которые сильно ошиблись в своем выборе. Они были уверены, что этот невыразительный, серый, исполнительный полковник КГБ никогда не сможет без них полноценно править огромной страной. По планам этих людей, Путин всегда будет им благодарен за то, что они помогли ему на этапе подъема его к власти. Но все обернулось иначе и трагичнее для всех, кто помог Путину прийти к власти. В том числе и для Березовского, Волошина и того же Павловского.

Или, все же, Путин - это исторический шанс России, спасший ее в 21 веке от неминуемого распада или исчезновения. Тогда, такой человек обязательно появился бы, независимо от политических интриг в окружении позднего, усталого Ельцина и стал его преемником. Его появление во власти - это результат исторической тенденции России к самовосстановлению своей международной роли. Но уже без претензии на мировое господство и идеологической миссии, как было в эпоху СССР.

Или, все-таки Путин — это то случайное стечение политических и исторических обстоятельств, которыми ловко воспользовалась группа православных чекистов и российских олигархов, которые здорово «потоптались» по России за последние 25 лет. И которые принесли столько горя Украине.

Тогда Путин это вывих, беда России, последствия правления которого Россия будет расхлебывать все 21 столетие, как она расхлебывала приход к власти Сталина-Ленина весь 20 век? И теперь ни международное сообщество, ни сама Россия, ни Украина не знают чем все это закончится – политика и время Путина.

Джерело: блог Віктора Небоженка

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