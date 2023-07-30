Росія поспішає у майбутнє без Путіна

Після того, як Путін піде, у РФ може утворитися «путінізм без Путіна»

У Росії після усунення Путіна все менше шансів піти шляхом демократичної Перебудови-2

Майбутнє Путіна та майбутнє Росії все більше розходяться.

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При цьому у Росії після усунення Путіна все менше шансів піти шляхом демократичної Перебудови-2 на чолі з новим, місцевим Горбачовим-2, який виведе війська з України і поверне Росію до міжнародної спільноти.

І все більше шансів Росії на те, що після того, як Путін піде, сформується напівавторитарний, військово-політичний режим колективного управління за моделлю «путінізм без Путіна».