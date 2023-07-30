Путін розповів нову байку, чому РФ не може припинити обстріли України

Диктатор поскаржився, що українці атакують його армію

Російський диктатор Володимир Путін пожалівся, що один із пунктів «мирної ініціативи» африканських країн про припинення вогню неможливо реалізувати через наступ Збройних сил України. Про це він сказав на пресконференції після саміту Росія – Африка, передає російський Telegram-канал «Смотри».

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Диктатор зазначив, що деякі «мирні пропозиції» Африки важко або й зовсім неможливо реалізувати. У приклад він навів пункт про припинення вогню в Україні.

«Українська армія наступає, вони в атаці, реалізують широкомасштабний стратегічний наступ. До нас то чого звертатися з припиненням вогню? Ми ж не можемо припинити вогонь, коли на нас наступають», – сказав Путін.

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При цьому він заявив, що таких активних боїв на фронті, як це було два дні тому, зараз не спостерігається, але нібито через зміну тактики ЗСУ зазнають великих втрат.

Нагадаємо, Путін укотре цинічно заявив, що РФ не викрадала українських дітей, а нібито вивозила з зони бойових дій і рятувала з-під обстрілів.

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До слова, пропагандистські блогери отримали від Кремля вказівку менше говорити на тему війни з Україною і більше зосередитися на «позитиві».

Крім того, Путін запевнив африканських лідерів, що Росія не відмовлялася від переговорів з Україною про завершення війни.