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Взяття Авдіївки не надихнуло росіян голосувати за Путіна – естонська розвідка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Взяття Авдіївки не надихнуло росіян голосувати за Путіна – естонська розвідка
Захоплення Авдіївки не забезпечило позитиву, на який сподівався Кремль
фото з відкритих джерел

Як заявив голова естонського розвідцентру, російські окупанти знизили темп наступальних операцій

За оцінками розвідувального центру Сил оборони Естонії, захоплення Авдіївки в Донецькій області не забезпечило того позитивного висвітлення в ЗМІ, яке було потрібно російському керівництву перед президентськими виборами. Про це заявив глава розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, повідомляє Err.

«Смерть Олексія Навального скоріше привернула увагу громадськості до внутрішніх проблем Росії і знизила позитивне висвітлення в ЗМІ дій збройних сил РФ», – зазначив він.

Говорячи про ситуацію на фронті, голова естонського розвідцентру сказав, що російські окупанти знизили темп наступальних операцій, але, як і раніше, зберігають ініціативу в діях сухопутних військ.

Росія продовжує проводити диверсії на територіях України, прилеглих до Курської та Брянської областей, повідомив Ківісельг.

Також Росія чинить тиск і на Куп'янському, і на Лиманському напрямках, надходять повідомлення про те, що РФ почала перекидати на цей напрямок додаткові підрозділи.

«Ймовірна мета – захоплення рубежу річки Оскол. Росія дійсно зберігає ініціативу, але істотного прогресу російським військам домогтися не вдалося. Вони змогли домогтися лише невеликого успіху», – сказав Ківісельг.

На Донецькому напрямку найактивніші бої точаться в районі Бахмута, Авдіївки та Донецька.

«Наразі йде зачистка Авдіївки і взяття цього населеного пункту під свій контроль. Не видно, щоб Росія ввела підрозділи в район Авдіївки, щоб спробувати домогтися там додаткового прориву», – додав Ківісельг.

На Запорізькому та Херсонському напрямках активність окупаційних військ РФ була меншою, ніж у Донецькій та Луганській областях.

Україна, за словами глави естонського розвідцентру, продовжує знищувати ворожі системи ППО і завдавати ударів по російських підрозділах, розташованих на окупованих Росією територіях.

«Це говорить про те, що українці мають відносно хороший розвідувальний огляд того, що відбувається на окупованих територіях України. Вони здатні завдавати ударів в потрібне місце в потрібний час», – сказав він.

Глава естонського розвідцентру підкреслив, що, попри захоплення Авдіївки, Росія не змогла реалізувати свої цілі з окупації чотирьох українських регіонів.

«Росія допустила низку прорахунків, починаючи цю війну і продовжуючи її», – додав Ківісельг.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська виходять з Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців.

До слова, українські підпільники зафіксували сотні транспортних тягачів, які перевозили знищену російську техніку із Авдіївки, зокрема танки, бронетранспортери, бойові машини піхоти, а також вантажівки.

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Теги: війна Авдіївка вибори в Росії путін розвідка

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