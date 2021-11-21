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    Думки вголос

    США вже не церемоняться з агресивними планами Кремля та слабкою українською владою

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

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    Дії путінського режиму не мають швидкого рішення та прямої вигоди - США вже не церемоняться з агресивними планами Кремля та слабкою українською владою
    Дії путінського режиму не мають швидкого рішення та прямої вигоди

    Межі агресивного світу

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    Агрессивность российской внешней политики, которой так гордится Кремль, является основным предметом международных переговоров и сотрудничества разных стран. Россия добилась своего, став в эпицентре мировых негативных событий, но какой ценой. Незаметно для себя, двигаясь по разным азимутам, она втянулась в многочисленные международные конфликты, которые сами по себе, не имеют быстрого решения и прямой выгоды для Кремля. Зато второразрядные или малозаметные участники этих международных, военно-политических конфликтов научились делать Россию главной виновницей и использовать ее соучастие в этих конфликтах в своих собственных целях. Сложилась парадоксальная ситуация , когда соучастники событий выигрывают больше, чем Кремль, который берет на себя ответственность или тратит большие усилия по разжиганию конфликта.

    Так, например, сирийская авантюра Кремля принесла выгоду Эрдогану и Асаду, но не России. Другой пример. Открытая поддержка Кремля венесуэльского диктатора Мадуро спасла его власть, но не спасла страну от кризиса, не укрепила шансы России в Латинской Америке. Третий пример. Хороши видно, что ракетная авантюра Северной Кореи (запуск баллистических ракет) не могла произойти без поддержки Кремля, но выигрывает от этого лидер Северной Кореи Ким Чен Ин и Китай, а не Россия. Тоже самое можно сказать о нынешнем пограничным конфликте с мигрантами между Польшей и Белоруссией, где все винят Путина, а продолжает уверенно править Белоруссией Лукашенко. С ним ведут переговоры европейские лидеры, а не с Путиным, который, кажется уже стесняется своего авторства в этом конфликте.

    Россия столкнулась с тем, что дальнейшее развитие своей агрессивной политики, во все стороны света, оказывается тяжелым делом, ущербным и даже опасным уже для самой России. Это сужает возможности одновременного геополитического маневра, забирает силы и внимание Кремля. Хватаясь за разжигание одного геополитического конфликта, Кремль уже не успевает добраться до другого конфликта. Более того, решая одни геополитические проблемы, в свою пользу, Россия получает пакет новых проблем, которые тут же надо решать:

    • России сейчас важно разрулить белорусского-польский конфликт, без ущерба престижу и репутации опытного друга Путина, бывшего канцлера Меркель, а главное, не навредить всему комплексу германо-российских отношений – от запуска «Северного потока-2» до формирования лояльного правительства Германии.
    • России важно разрулить азербайджано-армянский конфликт так, чтобы, с одно стороны, не поссориться с Турцией. А с другой стороны, сохранить контроль над изуродованной Арменией. Позиция Ирана, союзника Кремля, еще больше усугубляет положение России в этом конфликте.
    • Кремлю важно не допустить движения Талибан, дружественного Кремлю в Центральную Азию, не допустить пограничных конфликтов с среднеазиатскими республиками, которые сильно надеются на Россию. Но главное, не поссориться с Китаем и Пакистаном, с одной стороны и сохранить свои долгосрочные отношения с Индией, с другой.
    • России Путина важно сохранить свое мощное влияние на политику, экономику и социум Украины и в тоже время, не позволить себе раздразнить Америку, которая ревниво охранят свои позиции в Украине. Хорошо видно, что США уже не слишком церемонятся ни с слабым украинским политическим руководством, которое не может выполнить свои обязательства и договоренности, ни с агрессивными планами Кремля относительно Украины.

    Джерело: блог Віктора Небоженка

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    Теги: Росія США Китай політика Україна влада
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    США вже не церемоняться з агресивними планами Кремля та слабкою українською владою