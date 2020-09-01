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    Думки вголос

    Як важко бути миротворцем

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

    • Розсилка
    Як важко бути миротворцем

    Президент України не відчуває небезпеки для своєї влади

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    Еще несколько недель назад президент Украины Зеленский был уверен в своих планах и силах - попользовать олигархов и обмануть Кремль. Он уверенно заявлял, что принесет долгожданный мир Украине и остановит войну, без нанесения ущерба национальным интересам страны.

    Как вдруг последовала серия мощных кремлевских ударов по наивным миротворческим планами Зеленского. Это – реанимация план Штайнмаера-Медведчука, скандальное заявление посла Пристайко о готовности мифического Запада, поддержать аннексию Донбасса и Крыма в обмен на помощь Украине, сенсационное и наглое заявление члена минского ТКГ, престарелого Фокина о необходимости передачи в сепаратистскую юрисдикцию «Особого района» не только оккупированный Россией районы, но и остатки неоккупированных территорий Луганска и Донбасса, контролируемых украинской армией.

    Это высшая степень наглости. Нам публично предлагают не просто «выравнивать линию соприкосновения» в пользу вооруженных формирований марионеточных «республик», но полностью передать весь Донбасс в руки сепаратистов. Да, Кравчук сам бы побоялся предлагать такое Украине. Для этого использовали глубоко дезорентированного и ветхого Фокина.

    Кстати, по всей вероятности, скандальное предложение посла Пристайко обменять Донбасс на признание Запада совершенно случайно совпадет с разворачивающейся в европейских столицах мощной компанией Медведчука по созданию международной межпарламентской комиссии по Донбассу, как альтернатива полуживому Минскому миротворческому процессу. Туда войдут депутаты европейский парламентов, лучшие лоббисты интересов Кремля и фанаты Путина, не скрывающие своей ненависти к Украине и любви к России. Это четвертый удар Кремля по наивной миротворческой политике Зеленского.

    Получается, что заявление посла Пристайко -это первый шаг в организации такой прокремлевской межпарламентской комиссии. В отличие от престарелого Фокина молодой перспективный дипломат Пристайко должен хорошо понимать, что он делает и кому, в конечном счете, выгодно его предложения об обмене Донбасса на признание Запада. Теперь понятно зачем хитрый Кравчук-Медведчук завлекли наивного и ветхого Фокина в опасный эпицентр украинской политики - война с Россией и освобождение Донбасса. Но как в эту кампанию попал посол Пристайко, который очень обижен на Зеленского за потерю должности министра иностранных дел Украины?

    Президент Украины не чувствует опасности для своей власти. Зеленскому предстоит не легкая победа, а тяжелые оборонительные бои с натиском Кремля, которому очень важно добиться от Киева принципиальных уступок, пока не начался глубокий белорусский кризис. А своих миротворческих предложений в Офисе президента просто нет. Интриги Ермака с Козаком, консультативный совет Ермака, национальная платформа Сивохо, диалоги с «общественностью» оккупированного Донбасса, ТКГ Кравчука –это все «детские игры» по сравнению с этими четырьмя ударами Кремля по наивным, миротворческим фантазиям президента Зеленского. Кремль дожимает Зеленского по всем направлениям.

    Вместо того чтобы заниматься борьбой в коррупцией и радикальной социально-экономической реформой президент Зеленский взялся за самое опасное и трудное дело- погасить войну на Востоке Украины, надеясь на быстрый и легкий успех. В результате, Украина не имеет успехов, ни реформах, ни в борьбе с коррупцией, ни в миротворческом процессе.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Віктор Медведчук Донбас війна Володимир Зеленський президент формула Штайнмаєра
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