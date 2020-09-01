Як важко бути миротворцем

Віктор Небоженко Директор соціологічної служби «Український барометр»

Віктор Небоженко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент України не відчуває небезпеки для своєї влади

Мовою оригіналу

Еще несколько недель назад президент Украины Зеленский был уверен в своих планах и силах - попользовать олигархов и обмануть Кремль. Он уверенно заявлял, что принесет долгожданный мир Украине и остановит войну, без нанесения ущерба национальным интересам страны.

Как вдруг последовала серия мощных кремлевских ударов по наивным миротворческим планами Зеленского. Это – реанимация план Штайнмаера-Медведчука, скандальное заявление посла Пристайко о готовности мифического Запада, поддержать аннексию Донбасса и Крыма в обмен на помощь Украине, сенсационное и наглое заявление члена минского ТКГ, престарелого Фокина о необходимости передачи в сепаратистскую юрисдикцию «Особого района» не только оккупированный Россией районы, но и остатки неоккупированных территорий Луганска и Донбасса, контролируемых украинской армией.

Это высшая степень наглости. Нам публично предлагают не просто «выравнивать линию соприкосновения» в пользу вооруженных формирований марионеточных «республик», но полностью передать весь Донбасс в руки сепаратистов. Да, Кравчук сам бы побоялся предлагать такое Украине. Для этого использовали глубоко дезорентированного и ветхого Фокина.

Кстати, по всей вероятности, скандальное предложение посла Пристайко обменять Донбасс на признание Запада совершенно случайно совпадет с разворачивающейся в европейских столицах мощной компанией Медведчука по созданию международной межпарламентской комиссии по Донбассу, как альтернатива полуживому Минскому миротворческому процессу. Туда войдут депутаты европейский парламентов, лучшие лоббисты интересов Кремля и фанаты Путина, не скрывающие своей ненависти к Украине и любви к России. Это четвертый удар Кремля по наивной миротворческой политике Зеленского.

Получается, что заявление посла Пристайко -это первый шаг в организации такой прокремлевской межпарламентской комиссии. В отличие от престарелого Фокина молодой перспективный дипломат Пристайко должен хорошо понимать, что он делает и кому, в конечном счете, выгодно его предложения об обмене Донбасса на признание Запада. Теперь понятно зачем хитрый Кравчук-Медведчук завлекли наивного и ветхого Фокина в опасный эпицентр украинской политики - война с Россией и освобождение Донбасса. Но как в эту кампанию попал посол Пристайко, который очень обижен на Зеленского за потерю должности министра иностранных дел Украины?

Президент Украины не чувствует опасности для своей власти. Зеленскому предстоит не легкая победа, а тяжелые оборонительные бои с натиском Кремля, которому очень важно добиться от Киева принципиальных уступок, пока не начался глубокий белорусский кризис. А своих миротворческих предложений в Офисе президента просто нет. Интриги Ермака с Козаком, консультативный совет Ермака, национальная платформа Сивохо, диалоги с «общественностью» оккупированного Донбасса, ТКГ Кравчука –это все «детские игры» по сравнению с этими четырьмя ударами Кремля по наивным, миротворческим фантазиям президента Зеленского. Кремль дожимает Зеленского по всем направлениям.

Вместо того чтобы заниматься борьбой в коррупцией и радикальной социально-экономической реформой президент Зеленский взялся за самое опасное и трудное дело- погасить войну на Востоке Украины, надеясь на быстрый и легкий успех. В результате, Украина не имеет успехов, ни реформах, ни в борьбе с коррупцией, ни в миротворческом процессе.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.