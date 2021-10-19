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    Думки вголос

    Зеленський не знає, що робити з Медведчуком

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

    •  glavcom.ua
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    Дає знати про себе естрадно-розважальне минуле молодого президента - Зеленський не знає, що робити з Медведчуком
    Дає знати про себе естрадно-розважальне минуле молодого президента
    фото: mbr.com.ua

    Зеленський може «подарувати» Медведчука Путіну або обміняти

    Мовою оригіналу

    Чтобы отвлечь внимание общественности от скандала со своими оффшорами президент Украины Зеленский вдруг предложил обменять арестованного лидера российской оппозиции в Украине, главу ОПЗЖ Медведчука на других граждан Украины.

    В этом предложении президента Зеленского больше хайпа и стеба, чем политики, – сказывается эстрадно-развлекательное прошлое молодого президента. Оно не понравится ни президенту России Путину, которому Медведчук, как «узник совести», нужнее в Киеве, чем в Москве, ни самому Медведчуку, которого обменивают на неизвестно кого и, тем самым, страшно обесценивают его в глазах своей партии ОПЗЖ, олигархов и Кремля.

    Если бы Зеленский действительно хотел бы встретится с Путиным, то он мог бы сделать ему подарок на день рождения – депортировать, находящегося под домашним арестом, лидера ОПЗЖ Медведчука в Россию или Белорусь. Примерно так, как Порошенко скандально выдворял, депортировал из Украины своего политического противника Саакашвили.

    Ведь, на самом деле, у президента Зеленского не так много способов избавиться от Медведчука. Он уже не может его засудить, зато он может «подарить» Медведчука Путину или обменять его на что-нибудь или кого-нибудь.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Віктор Медведчук Путін Володимир Зеленський президент
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