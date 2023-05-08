Вісім важливих завдань, що зараз постали перед українцями

Маємо забезпечити більш стійку демократизацію суспільства та розвиток громадянського суспільства

Після Перемоги доведеться багато працювати на відновлення країни

Мені здається, що перед нами зараз одночасно стоять декілька важливих великих завдань:

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Виграти війну проти агресора, включаючи забезпечення гарантій безпеки та справедливості (через міжнародний трибунал для злочинців) після війни та отримання компенсацій/репарацій для відбудови країни Поки країна воює, забезпечувати наявність фінансових ресурсів (в тому числі від донорів) для підтримки макрофінансової стабільності в країні та для fast recovery Побудувати стійку та ефективну інституційну архітектуру для повноцінного відновлення країни Забезпечити верховенство права в Україні Провести структурні та інституційні економічні реформи для модернізації країни та суспільства та побудови більш стійкої та інноваційної економіки Зрозуміти, що демографічні проблеми будуть основними після війни, та почати їх вирішувати вже зараз Забезпечити більш стійку демократизацію суспільства та розвиток громадянського суспільства Побудувати основи для пришвидшення процесу вступу до ЄС (та НАТО)

Що я пропустив?

Яким з цих завдань займаєтесь саме ви?