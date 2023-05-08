Вісім важливих завдань, що зараз постали перед українцями
Після Перемоги доведеться багато працювати на відновлення країни
Мені здається, що перед нами зараз одночасно стоять декілька важливих великих завдань:
- Виграти війну проти агресора, включаючи забезпечення гарантій безпеки та справедливості (через міжнародний трибунал для злочинців) після війни та отримання компенсацій/репарацій для відбудови країни
- Поки країна воює, забезпечувати наявність фінансових ресурсів (в тому числі від донорів) для підтримки макрофінансової стабільності в країні та для fast recovery
- Побудувати стійку та ефективну інституційну архітектуру для повноцінного відновлення країни
- Забезпечити верховенство права в Україні
- Провести структурні та інституційні економічні реформи для модернізації країни та суспільства та побудови більш стійкої та інноваційної економіки
- Зрозуміти, що демографічні проблеми будуть основними після війни, та почати їх вирішувати вже зараз
- Забезпечити більш стійку демократизацію суспільства та розвиток громадянського суспільства
- Побудувати основи для пришвидшення процесу вступу до ЄС (та НАТО)
Що я пропустив?
Яким з цих завдань займаєтесь саме ви?
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