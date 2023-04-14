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РФ нездатна одночасно наступати на кількох напрямках, але все може змінитися – ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
РФ нездатна одночасно наступати на кількох напрямках, але все може змінитися – ISW
РФ перекинула частину своїх сил з Авдіївки до Бахмута
фото з відкритих джерел

Росія може перетворитися на серйозну загрозу для України в довгостроковій перспективі

Росія не може проводити декілька наступальних операцій одночасно. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов 13 квітня заявив, що РФ перекинула частину своїх сил з району Авдіївки для посилення наступальних дій навколо Бахмута і що Росія втратила близько 4 тис. особового складу «Вагнер» і звичайних військ у Бахмуті приблизно з 30 березня.

«Заява Громова підтверджує давню оцінку ISW про те, що російська армія у своїй нинішній формі не здатна проводити широкомасштабні одночасні наступальні кампанії на кількох напрямках», – зазначили аналітики.

Проте, Громов не виключив, що Росія може перетворитися на серйозну загрозу для України в довгостроковій перспективі, незважаючи на серйозні проблеми з формуванням збройних сил у цей час. Москва створює «альтернативні» приватні військові компанії, щоб заповнити ці прогалини. 

«Раніше ISW попереджав, що США та НАТО не повинні недооцінювати можливості Росії в довгостроковій перспективі, оскільки Росія може відродитися, використовуючи своє населення та оборонно-промислову базу, щоб загрожувати Україні та НАТО, якщо президент Росії Володимир Путін вирішить фундаментально змінити стратегічний розподіл ресурсів Росії в довгостроковій перспективі», – йдеться у звіті ISW.

Ключові висновки ISW:

  • Кремль ще не взявся за необхідну реорганізацію своїх військових зусиль, щоб ефективно використовувати ефект масштабу для підтримки великого формування російських військ.
  • Президент Росії Володимир Путін особисто погодив арешт кореспондента Wall Street Journal Евана Гершковича.
  • Федеральна служба державної безпеки (ФСБ) Росії 13 квітня встановила причетних до вбивства блогера Максима Фоміна, відомого як Владлен Татарський.
  • Російські війська продовжували обмежені наземні атаки на лінії Сватове-Кремінна.
  • Російські війська продовжували досягати успіхів у Бахмуті та продовжували наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк.
  • Російські війська продовжують зміцнювати свої позиції на півдні України, готуючись до можливого українського контрнаступу.
  • Фінансист «Вагнера» Євгеній Пригожин і його прихильники продовжують ворожнечу з владою Санкт-Петербурга та рекламними компаніями, які нібито перешкоджають працевлаштуванню «вагнерівців».
  • Повідомляється, що «Вагнер» навчає українських дітей поводитися зі зброєю в рамках російського національного руху кадетів молодої армії (Юнармія) в окупованій Україні.
РФ нездатна одночасно наступати на кількох напрямках, але все може змінитися – ISW фото 1

Як повідомлялося, протягом двох останніх тижнів у районі Бахмута ворог втратив вбитими та пораненими майже 4 500 осіб

Теги: ЗСУ окупанти Україна росія війна

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