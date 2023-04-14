РФ нездатна одночасно наступати на кількох напрямках, але все може змінитися – ISW
Росія може перетворитися на серйозну загрозу для України в довгостроковій перспективі
Росія не може проводити декілька наступальних операцій одночасно. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов 13 квітня заявив, що РФ перекинула частину своїх сил з району Авдіївки для посилення наступальних дій навколо Бахмута і що Росія втратила близько 4 тис. особового складу «Вагнер» і звичайних військ у Бахмуті приблизно з 30 березня.
«Заява Громова підтверджує давню оцінку ISW про те, що російська армія у своїй нинішній формі не здатна проводити широкомасштабні одночасні наступальні кампанії на кількох напрямках», – зазначили аналітики.
Проте, Громов не виключив, що Росія може перетворитися на серйозну загрозу для України в довгостроковій перспективі, незважаючи на серйозні проблеми з формуванням збройних сил у цей час. Москва створює «альтернативні» приватні військові компанії, щоб заповнити ці прогалини.
«Раніше ISW попереджав, що США та НАТО не повинні недооцінювати можливості Росії в довгостроковій перспективі, оскільки Росія може відродитися, використовуючи своє населення та оборонно-промислову базу, щоб загрожувати Україні та НАТО, якщо президент Росії Володимир Путін вирішить фундаментально змінити стратегічний розподіл ресурсів Росії в довгостроковій перспективі», – йдеться у звіті ISW.
Ключові висновки ISW:
- Кремль ще не взявся за необхідну реорганізацію своїх військових зусиль, щоб ефективно використовувати ефект масштабу для підтримки великого формування російських військ.
- Президент Росії Володимир Путін особисто погодив арешт кореспондента Wall Street Journal Евана Гершковича.
- Федеральна служба державної безпеки (ФСБ) Росії 13 квітня встановила причетних до вбивства блогера Максима Фоміна, відомого як Владлен Татарський.
- Російські війська продовжували обмежені наземні атаки на лінії Сватове-Кремінна.
- Російські війська продовжували досягати успіхів у Бахмуті та продовжували наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк.
- Російські війська продовжують зміцнювати свої позиції на півдні України, готуючись до можливого українського контрнаступу.
- Фінансист «Вагнера» Євгеній Пригожин і його прихильники продовжують ворожнечу з владою Санкт-Петербурга та рекламними компаніями, які нібито перешкоджають працевлаштуванню «вагнерівців».
- Повідомляється, що «Вагнер» навчає українських дітей поводитися зі зброєю в рамках російського національного руху кадетів молодої армії (Юнармія) в окупованій Україні.
Як повідомлялося, протягом двох останніх тижнів у районі Бахмута ворог втратив вбитими та пораненими майже 4 500 осіб.
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