РФ нездатна одночасно наступати на кількох напрямках, але все може змінитися – ISW

РФ перекинула частину своїх сил з Авдіївки до Бахмута

Росія може перетворитися на серйозну загрозу для України в довгостроковій перспективі

Росія не може проводити декілька наступальних операцій одночасно. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов 13 квітня заявив, що РФ перекинула частину своїх сил з району Авдіївки для посилення наступальних дій навколо Бахмута і що Росія втратила близько 4 тис. особового складу «Вагнер» і звичайних військ у Бахмуті приблизно з 30 березня.

«Заява Громова підтверджує давню оцінку ISW про те, що російська армія у своїй нинішній формі не здатна проводити широкомасштабні одночасні наступальні кампанії на кількох напрямках», – зазначили аналітики.

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Проте, Громов не виключив, що Росія може перетворитися на серйозну загрозу для України в довгостроковій перспективі, незважаючи на серйозні проблеми з формуванням збройних сил у цей час. Москва створює «альтернативні» приватні військові компанії, щоб заповнити ці прогалини.

«Раніше ISW попереджав, що США та НАТО не повинні недооцінювати можливості Росії в довгостроковій перспективі, оскільки Росія може відродитися, використовуючи своє населення та оборонно-промислову базу, щоб загрожувати Україні та НАТО, якщо президент Росії Володимир Путін вирішить фундаментально змінити стратегічний розподіл ресурсів Росії в довгостроковій перспективі», – йдеться у звіті ISW.

Ключові висновки ISW:

Кремль ще не взявся за необхідну реорганізацію своїх військових зусиль, щоб ефективно використовувати ефект масштабу для підтримки великого формування російських військ.

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