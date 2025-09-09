Адміністрація Трампа припинила співпрацю з ЄС у боротьбі з дезінформацією

США допомогали Європі протидіяти дезінформації з боку Росії, Китаю та Ірану

Адміністрація президента США Дональда Трампа в односторонньому порядку припинила співпрацю з європейськими країнами в боротьбі з дезінформацією, що поширюється Росією, Китаєм та Іраном. Про це пише The Financial Times, посилаючись на європейських чиновників, інформує «Главком».

Минулого тижня Держдепартамент США надіслав офіційні повідомлення про розірвання меморандумів про взаєморозуміння, які були укладені за адміністрації Джо Байдена. Ці меморандуми підписали США та близько 22 країн Європи та Африки. Їхньою метою було узгодження дій для виявлення та викриття шкідливої інформації, поширюваної іноземними урядами. Ця ініціатива була частиною роботи Глобального центру залучення (GEC), що спеціалізується на боротьбі з дезінформацією за кордоном.

Колишній керівник GEC Джеймс Рубін назвав припинення цих угод «одностороннім роззброєнням» в інформаційній війні. Він зауважив, що інформаційна війна є реальністю, а розвиток штучного інтелекту лише збільшує пов'язані з нею ризики.

Раніше президент США Дональд Трамп звернувся до суду з позовом проти медіамагната Руперта Мердока та двох журналістів газети The Wall Street Journal. Причиною стала публікація, в якій стверджується, що Трамп нібито надсилав засудженому сексуальному злочинцю Джеффрі Епштейну лист із непристойним малюнком. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Трампа.

Згідно з повідомленням, відповідний позов був поданий у п’ятницю, 18 липня, до федерального суду південного округу Флориди в місті Маямі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звинуватив газету The Wall Street Journal у фальсифікації історії про нібито написане ним привітання Джеффрі Епштейну з 50-річчям у 2003 році. Як повідомляє «Главком» із посиланням на допис Трампа у Truth Social, політик пригрозив виданню судовим позовом.

За даними журналістів, святкування ювілею Епштейна влаштовувала його соратниця Гіслен Максвелл, яка підготувала альбом із листами від друзів і родичів мільйонера. Серед них був і лист, нібито підписаний Трампом. У документі, який бачили в WSJ, кілька друкованих рядків були обрамлені намальованим від руки контуром оголеної жінки. Автор листа завершив його фразою: «З днем народження і нехай кожен день стане ще одним чудовим секретом». Підпис «Дональд», за описом журналістів, був розміщений нижче талії малюнка та імітував лобкове волосся.