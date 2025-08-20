Трамп відмовився від відпустки через Україну

Трамп майже щовихідних проводить вихідні у своєму маєтку у Флориді, граючи в гольф

Речниця Білого дому заявила, що Трамп мав би піти у відпустку

Президент США Дональд Трамп відмовився від відпустки через переговори щодо України, які останніми тижнями набирають обертів. Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт, передає «Главком».

Левітт повідомила, що Трамп вирішив відмовитися від поїздки до свого гольф-клубу через переговори щодо врегулювання війни в Україні.

«Зазвичай це час, коли президент йде у відпустку, але не цей президент. Обговорювалася можливість його роботи з Бедмінстера протягом пари тижнів, але він вирішив відмовитися від цієї ідеї», – сказала вона.

Раніше Трамп в ефірі Fox News пожартував, що хоче завершити війну в Україні, бо це збільшить його шанси потрапити в рай.

«Я чую, що в мене справи не дуже. Кажуть, я зовсім унизу тотемного стовпа. Але якщо потраплю в рай, завершення війни в Україні буде однією з причин», – сказав він.

Також він заявив, що йому подобається зупиняти війни, а минулого тижня зазначив, що любить життя і любить рятувати життя іншим.

Ми писали, що віцепрезидент США Джей Ді Венс проведе літню відпустку у Великій Британії, як і голова Білого дому Дональд Трамп.

Як стало відомо, президент США Дональд Трамп провів майже чверть свого другого президентського терміну, граючи у гольф.

До слова, Трамп переміг на чемпіонаті у власному гольф-клубі.

Водночас Трамп з якоїсь причини зауважив, що цей турнір для нього «можливо, останній».