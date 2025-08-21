Атака на Львів: пошкоджено десятки будинків, є поранені та загибла (оновлено)

Садовий зазначає, що усі служби працюють на місці удару

У ніч проти 21 серпня російська терористична армія здійснила комбіновану атаку на Львів. Внаслідок чого є постраждалі та загибла, пошкоджено будинки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Андрія Садового.

«Гучна ніч у Львові. Ворог здійснив комбіновану атаку «шахедами» та ракетами. Знову, як і місяць тому, прилетіло на вул. Олени Степанівни. Попередньо є постраждалі. Вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків: вікна та дахи», – йдеться у повідомленні.

Садовий зазначає, що усі служби працюють на місці. Також перевіряється інформація про загоряння в інших місцях.

Згодом голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький зауважив, що, за попередніми даними, внаслідок удару одна людина загинула, дві – травмовані. Пошкоджені десятки житлових будинків.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня російська окупаційна армія здійснила чергову комбіновану атаку на Західну частину України. Ворог вдарив по Закарпаттю.

У Мукачеві внаслідок ракетного удару спалахнула пожежа, є постраждалі. Мукачівська міська рада просить громадян щільно закривати вікна та без потреби не виходити на вулицю.

Зокрема, 21 серпня російська терористична армія завдала по Запоріжжю два удари. Є пошкодження на кількох обʼєктах промислової інфраструктури. Вибуховою хвилею понівечило й будинки поруч.

Також серія гучних вибухів пролунала у Львові та Луцьку.