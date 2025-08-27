Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Мита Трампа суттєво знизять доходи Індії від російської нафти – Reuters

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Мита Трампа суттєво знизять доходи Індії від російської нафти – Reuters
Рішення Трампа запровадити 50% мита на індійські товари може призвести до скорочення експорту на понад 40%
фото з відкритих джерел

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Індія заощадила щонайменше $17 млрд на російській нафті 

Запроваджені президентом США Дональдом Трампом мита зведуть нанівець усі доходи Індії від закупівлі російської нафти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Як пише видання, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Індія заощадила щонайменше $17 млрд, наростивши імпорт російської нафти за зниженими цінами.

Однак, рішення Трампа запровадити 50% мита на індійські товари може призвести до скорочення експорту на понад 40%, або майже на $37 млрд за поточний фінансовий рік.

Експерти вважають, що це рішення матиме довгострокові наслідки, а також негативно вплине на політичне становище прем'єр-міністра Нарендри Моді. Під загрозою опиняться тисячі робочих місць.

Засновник Делійської ради зі стратегічних та оборонних досліджень Хепімон Джейкоб пояснив, що Росія залишається «безцінним партнером» для Індії завдяки постачанню військової техніки, дешевої нафти та геополітичної підтримки. Утім, США все ще є найважливішим стратегічним партнером. За даними урядових джерел, Нью-Делі готовий збільшити закупівлі американських енергоносіїв, але не планує повністю відмовлятися від російської нафти.

Нагадаємо, у середу, 27 серпня, набрали чинності 50-відсоткові мита США на товари з Індії. Запровадження тарифів повʼязане із закупівлею російської нафти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Нові тарифи набули чинності о 00:01 за Вашингтоном (07:01 за Києвом) 27 серпня, подвоївши мито у 25% для Індії. Як пише Bloomberg, деякі ключові галузі промисловості будуть звільнені від американських мит, зокрема експорт електроніки, що поки що збереже масштабні інвестиції Apple у нові заводи в Індії, та фармацевтичної продукції.

Варто зазначити, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 6 серпня підписав указ про введення 25% мит для Індії. Мито набирає чинності через 21 день після підписання, та застосовується до товарів, ввезених або знятих зі складу після цього часу, за винятком вантажів, що вже були в дорозі – до 17 вересня 2025 року.

До слова, заступник керівника апарату президента США Стівен Міллер звинуватив Індію у сприянні фінансуванню війни Росії проти України через активні закупівлі російської нафти. Його заява стала однією з найжорсткіших щодо Індії серед усіх заяв з боку американської адміністрації.

Теги: нафта Індія Дональд Трамп тарифи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Справа Епштейна стала новим головним болем для Трампа
Трампа бісить, що Білий дім не може погасити скандал із Епштейном – WP
28 липня, 09:46
Трамп: Ми будемо захищати свій народ. Якщо йдеться про ядерну зброю, ми повинні бути напоготові – і ми повністю готові
Трамп заявив про повну готовність США до потенційної ядерної війни з Росією
2 серпня, 01:01
Президент Володимир Зеленський підписав закон № 13229
Контракт для 60-річних, ультиматум Трампа для РФ. Головне за 29 липня
29 липня, 21:29
Останній раз Дональд Трамп і Володимир Путін зустрічалися у липні 2018 року
Про що сигналізує потенційна зустріч Трампа з Путіним: версія Sky News
8 серпня, 02:25
Трамп має намір виключити допуск трансгендерів до жіночих змагань Олімпіади-2028
Трамп анонсував «суворі тести», які унеможливлять участь трансгендерів у Олімпіаді-2028
6 серпня, 12:22
Зеленський: Я сказав колегам, що Путін точно не хоче миру, він хоче окупації нашої держави
Названо п'ять принципів, які узгодили Зеленський, європейські лідери та Трамп
13 серпня, 19:53
Пастор назвав Російську православну церкву фальшивою
Духовний радник Трампа прокоментував релігійні вимоги Путіна в Україні
18 серпня, 21:41
Європейські лідери під час зустрічі з Трампом та Зеленським
Гарантії безпеки та тиск на Росію: перші заяви лідерів ЄС
18 серпня, 22:18
ЄС та США узгодили спільну заяву, яка формалізує торговельну угоду
Євросоюз і США опублікували спільну заяву про торговельну угоду
21 серпня, 15:59

Економіка

США послабили обмеження на імпорт російських алмазів
США послабили обмеження на імпорт російських алмазів
Мита Трампа суттєво знизять доходи Індії від російської нафти – Reuters
Мита Трампа суттєво знизять доходи Індії від російської нафти – Reuters
США запровадили 50% мита проти Індії через купівлю російської нафти
США запровадили 50% мита проти Індії через купівлю російської нафти
Німеччина та Бельгія виступили проти конфіскації російських активів
Німеччина та Бельгія виступили проти конфіскації російських активів
Американська компанія домовляється про відновлення видобутку нафти у Росії – WSJ
Американська компанія домовляється про відновлення видобутку нафти у Росії – WSJ
Росія нарощує експорт нафти після ударів дронів – Reuters
Росія нарощує експорт нафти після ударів дронів – Reuters

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 серпня 2025
51K
Посол звернувся до українців у Польщі через вето Навроцького
2744
Застукали в туалеті. Після зміни генпрокурора у Хмельницькому – переполох
2398
Польща ще жалкуватиме, що ображала українців
1922
Втрати ворога станом на 27 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua