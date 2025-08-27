Мита Трампа суттєво знизять доходи Індії від російської нафти – Reuters

Рішення Трампа запровадити 50% мита на індійські товари може призвести до скорочення експорту на понад 40%

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Індія заощадила щонайменше $17 млрд на російській нафті

Запроваджені президентом США Дональдом Трампом мита зведуть нанівець усі доходи Індії від закупівлі російської нафти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Як пише видання, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Індія заощадила щонайменше $17 млрд, наростивши імпорт російської нафти за зниженими цінами.

Однак, рішення Трампа запровадити 50% мита на індійські товари може призвести до скорочення експорту на понад 40%, або майже на $37 млрд за поточний фінансовий рік.

Експерти вважають, що це рішення матиме довгострокові наслідки, а також негативно вплине на політичне становище прем'єр-міністра Нарендри Моді. Під загрозою опиняться тисячі робочих місць.

Засновник Делійської ради зі стратегічних та оборонних досліджень Хепімон Джейкоб пояснив, що Росія залишається «безцінним партнером» для Індії завдяки постачанню військової техніки, дешевої нафти та геополітичної підтримки. Утім, США все ще є найважливішим стратегічним партнером. За даними урядових джерел, Нью-Делі готовий збільшити закупівлі американських енергоносіїв, але не планує повністю відмовлятися від російської нафти.

Нагадаємо, у середу, 27 серпня, набрали чинності 50-відсоткові мита США на товари з Індії. Запровадження тарифів повʼязане із закупівлею російської нафти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Нові тарифи набули чинності о 00:01 за Вашингтоном (07:01 за Києвом) 27 серпня, подвоївши мито у 25% для Індії. Як пише Bloomberg, деякі ключові галузі промисловості будуть звільнені від американських мит, зокрема експорт електроніки, що поки що збереже масштабні інвестиції Apple у нові заводи в Індії, та фармацевтичної продукції.

Варто зазначити, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 6 серпня підписав указ про введення 25% мит для Індії. Мито набирає чинності через 21 день після підписання, та застосовується до товарів, ввезених або знятих зі складу після цього часу, за винятком вантажів, що вже були в дорозі – до 17 вересня 2025 року.

До слова, заступник керівника апарату президента США Стівен Міллер звинуватив Індію у сприянні фінансуванню війни Росії проти України через активні закупівлі російської нафти. Його заява стала однією з найжорсткіших щодо Індії серед усіх заяв з боку американської адміністрації.